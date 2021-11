Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald will ab der kommenden Woche wieder ins Impfen eingreifen und mit mobilen Impfteams im Kreisgebiet unterwegs sein. Die Teams sollen täglich an unterschiedlichen Orten stehen und die Kommunen mit Booster-Angeboten unterstützen. Das teilte Vize-Landrätin Susanne Rieckhof mit. Ziel sei es, bereits am kommenden Dienstag zu starten.

Der Landkreis hatte zuletzt gezögert, solche Impfteams zu beauftragen. Das habe vor allem an schwierigen Verhandlungen mit dem Land gelegen, sagt Susanne Rieckhof. „Wir waren seit Wochen im Gespräch mit dem Gesundheitsministerium, die Gesprächsatmosphäre war immer etwas zäh“, so Rieckhof. Es habe keine klaren Aussagen zu Kostenübernahmen gegeben, es sei auch unklar gewesen, welche freien Träger man zur Unterstützung holen könnte. Das alles habe sich aber am Mittwoch aufgelöst. „Es gab eine überraschende Wendung. Der Staatssekretär hat uns gebeten, Impfangebote zu machen und hat vollständige Kostenübernahme zugesichert“, so Rieckhof. Entsprechend soll nun alles ganz schnell gehen.

900 Impfdosen stehen für kommende Woche bereit

Der Landkreis hat bereits 900 Impfdosen bestellt, die im Laufe der kommenden Woche für die Bürger unkompliziert verimpft werden sollen. Im Süden wird der Landkreis dafür bereits am Dienstag eine feste Impfstation an einem DRK-Standort in Lübben öffnen. Im Norden sei ein solcher Impfpunkt auch geplant, die Standortsuche gestalte sich momentan aber noch etwas schwierig, so Rieckhof.

Deshalb sollen vorerst mobile Impfteams der Johanniter die Aufgabe übernehmen, die täglich an verschiedenen Orten im Landkreis rund 100 Patienten impfen sollen. Die konkreten Einsatzorte sind bislang aber noch nicht klar. „Das können Feuerwehrgebäude, Gemeindehäuser oder andere öffentliche Orte sein“, so die Beigeordnete. In einer Runde mit den Bürgermeistern, wo das Thema am Donnerstag vorgestellt wurde, seien auch Wochenmärkte vorgeschlagen worden.

Boostern ohne Termin und Altersbeschränkung

Angedacht ist, dass Menschen ohne Anmeldung zu den Terminen kommen können, und auch ohne Altersbeschränkung. Es sei auch egal, ob sich Interessierte ihre Booster-Impfung abholen wollen, oder ob Ungeimpfte kommen, die sich ihre erste Dosis Biontech-Impfstoff abholen wollen. „Wir werden niemanden wegschicken“, so Rieckhof. Die konkreten Termine werden mitgeteilt.

LDS-Vize-Landrätin Susanne Rieckhof. Quelle: Ingvil Schirling

Der Bedarf nach solchen Angeboten ist derzeit groß. Angesichts immens steigender Zahlen und nachlassendem Impfschutz wollen sich viele Menschen boostern lassen, die Ständige Impfkomission hat das Boostern inzwischen auch für alle ab 18 empfohlen. In Arztpraxen laufen deshalb die Telefone heiß, für eine kommunalen Impfaktion, die die Gemeinde Heidesee auf die Beine stellt, gab es innerhalb weniger Tage mehr als 400 Anmeldungen. „Wir haben auch angeboten, bei dieser Aktion zu unterstützen“, sagt Susanne Rieckhof. Zudem könne man die Kommunen bei der Beschaffung von Impfstoff unterstützen, damit Städte und Gemeinden gegebenenfalls auch selbst Aktionen auf die Beine stellen können.

Öffnung des Impfzentrums Schönefeld wieder Thema

Bei einem Impfgipfel am Freitag soll es zudem darum gehen, ob auch das Impfzentrum in Schönfeld wieder unter Federführung des Landkreises öffnen soll. „Das ist eine Option, die man denken kann und die den Norden des Landkreises sicherlich stärken würde. Das müsste aber vom Land gewollt und unterstützt sein. Der Landkreis alleine kann das nicht leisten“, so die Vize-Landrätin.

Das Impfzentrum in Schönefeld war Ende September wie fast alle anderen Impfzentren auch geschlossen worden. Beim Landkreis hatte man das Interesse in der Bevölkerung an Impfterminen im August und September auch als enttäuschend bezeichnet. Im Oktober hatte Landrat Stephan Loge eine Wiedereröffnung des Impfzentrums noch ausgeschlossen. Seit etwa zwei Wochen ist der Bedarf nach Impfungen aber wieder so groß, dass örtliche Träger für Impfangebote wieder ins Spiel gebracht werden.

Von Oliver Fischer