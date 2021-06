Region

Nun konnte sie doch stattfinden, die 26. Landpartie im Land Brandenburg. Wenn die Entscheidung auch kurzfristig gefallen ist, scheute am Wochenende trotzdem kein Gastgeber die Teilnahme. Zahlreiche Besucher dankten es ihnen und ließen sich auch nicht vom Regen abhalten.

Ein Anziehungspunkt war der Kräuter- und Naturhof Kolberg. Was man alles mit Kräutern machen kann, konnten Besucher dort von „Kräuterfrau“ Ute Bernhardt erfahren. Oder sich bei Wolfgang Lohmann vom Imkerverein Königs Wusterhausen über die Imkerei informieren, schließlich gibt es ohne Bienen keine Kräuter. Und dass Kräuter gut schmecken, demonstrierte Christian Lück von der Alten Mühle Friedersdorf mit seinem „Kräuter-Döner“.

Ute Bernhardt (r.) erklärt Susanne Becker wozu der blaue Ehrenpreis Verwendung findet. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Wenn wir etwas essen, wollen wir auch wissen, wie es gemacht wird“, sagt Hartmut Schenglein aus Bestensee und nutzte die Möglichkeit, sich in der Backstube von Brandenburgs erstem Brotsommelier Holger Schüren in Gräbendorf umzusehen. Ganz besondere Brotsorten je nach regionalen und saisonalen Angeboten werden in der gerade mal 30 Quadratmeter großen Backstube gebacken. Den größten Platz nimmt der Backofen mit seinen fünf Etagen ein. Maschinen gibt es nicht, alles wird in Handarbeit gemacht. „Zutaten aus der Region, mit Leidenschaft hergestellter Sauerteig, ein bisschen Salz und Wasser. Gutes Brot kann so einfach sein“, so die Devise von Holger Schüren.

Die Besucher erfuhren etwas über die verschiedenen Teigsorten, wie man Sauerteig„pflegt“ und was es überhaupt damit auf sich hat. Dass es etwa „Langschläfer“ gibt, die 24 Stunden auf Dauer stehen. Und für jene, die Zuhause selbst Brot backen wollen, gab es noch einen Tipp: einen Pizzastein oder einen runden Metallkochtopf ohne Plastikgriffe mit in die Röhre legen. Das hält die Wärme, wenn die Tür zwischenzeitlich geöffnet wird.

Auch der Bestenseer Weinbauverein hatte sich noch kurzfristig entschlossen, die Tür zum Weinberg zu öffnen. Zwar diesmal ohne Programm, aber die Besucher konnten bei Führungen den Weinberg erkunden, wissenswertes über die Arbeit der Weinbauern erfahren und natürlich die Bestenseer Weine verkosten.

„Wie schneide ich meinen Wein richtig?“, wollte Kerstin Rödiger wissen, und hatte mit Herbert Krenz, dem Vorsitzenden des Weinbauvereins. genau den richtigen Ansprechpartner gefunden. „Ich finde solche Veranstaltungen gut um von jemanden mit Ahnung Informationen zu bekommen“, sagte sie später. Nun wisse sie, wie im märkischen Sandboden Wein wachsen kann.

3200 Weinstöcke und fünf unterschiedliche Rebsorten sind auf dem elf Jahre alten Weinberg zu finden. „Ich war vor zehn Jahren schon mal hier. Nun wollte ich gucken, was daraus geworden ist“, sagt Gerald Hasselmann aus Berlin, und staunt nicht schlecht, was die Weinbauern auf den Weg gebracht haben. „Na und der Wein ist auch nicht von schlechten Eltern“, lobt er.

Von Gerlinde Irmscher