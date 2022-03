Dahme-Spreewald: Landrat Loge für Koordination bei Ukraine-Hilfsaktionen

Dahme-Spreewald

Die Hilfsbereitschaft und Anteilnahme mit den Ukrainerinnen und Ukrainern im Landkreis Dahme-Spreewald ist ungebrochen. Viele Menschen wollen helfen. Doch welche Hilfe wird überhaupt benötigt und wie sinnvoll sind die unzähligen privat organisierten Spendenaktionen?

Dahme-Spreewalds Landrat Stephan Loge (SPD) hat dazu aufgerufen, Sammelaktionen besser zu koordinieren. „Wir bitten dringendst, von unkoordinierten Sachspenden Abstand zu nehmen“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Die Strukturen der professionellen Hilfsorganisation laufen jetzt an.

Krieg in der Ukraine: Hilfsbereitschaft im LDS immens

Die Verwaltungsspitze des Landkreises Dahme-Spreewald ließ mitteilen, dass man sich „außerordentlich bei den vielen Helfern im Landkreis“ bedanke. „Derzeit erreichen uns immense Hilfsangebote“, sagte Migrationsbeauftragte Antje Jahn.

Das Angebot an Spenden sei groß und sehr vielfältig. „Da derzeit aber noch nicht abgeschätzt werden kann, wie viele Flüchtlinge uns erreichen, kennen wir auch nicht die konkreten Bedarfe. Insofern werden wir mit der Annahme von Spenden noch warten“, so Jahn weiter.

Landkreis rät davon ab, Spenden auf eigene Faust an die ukrainische Grenze zu bringen

Spenden direkt an die ukrainische Grenze zu bringen – davon rät der Landkreis dringend ab. Durch das hohe Aufkommen an Fahrzeugen und großen Menschenmengen würden wichtige Zufahrtsstraßen, Versorgungswege und auch Rettungswege blockiert, heißt es. Die ohnehin schon schwierige Situation an den Grenzen werde dadurch zusätzlich erschwert. Inzwischen werde in der polnischen-ukrainischen Grenzregion auch der Kraftstoff an den Tankstellen knapp, es komme zu langen Wartezeiten und die Versorgung mit Nachschub sei nicht gesichert.

Aktuell werden bei der Kreisverwaltung genaue Bedarfslisten für Sachspenden vorbereitet. Geldleistungen und medizinische Spenden sollten im Fokus stehen, rät man beim Kreis. „So wie wir die Lage derzeit einschätzen, werden die ukrainischen Flüchtlinge für längere Zeit bei uns verweilen. Jeder kann zu gegebener Zeit bedarfsgerecht helfen. Wir raten von unkoordinierten Aktionen ab“, sagte Landrat Stephan Loge in einer Telefonschalte des Verwaltungsstabs am Donnerstag.

Ukraine: Das wird aktuell benötigt

Derzeit benötigt werden insbesondere Decken, Kissen, Bettdecken, Bettwäsche, Handtücher, Hygieneartikel für Frauen und Kinder, Arzneimittel, Batterien, aufgeladene Powerbanks, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial, Taschenlampen, Batterien, Konserven und Stromaggregate.

Für Angebote zu unterschiedlichen Hilfeleistungen gibt es eine DRK-Hotline, die unter der Rufnummer (0)30 85404 111 zu erreichen ist. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet um Verständnis, dass Sach- und Kleidungsspenden im Moment aufgrund fehlender Transport-, Lager- und Sortierkapazitäten, der im Moment stark beanspruchten Hilfeleistungsstrukturen vor Ort sowie aufgrund der noch unübersichtlichen Bedarfslage nicht entgegengenommen werden können.

Hilfsaktionen: Mit Geldspenden helfen

Außerdem bedankte sich Landrat Stephan Loge bei den vielen Privatpersonen, die im LDS Wohnräume zur Verfügung stellen wollen. „Zum derzeitigen Zeitpunkt haben wir genügend Wohnungen erfasst. Da wir im Moment nicht einschätzen können, wie viele Menschen eine Bleibe im Landkreis Dahme-Spreewald benötigen, bitten wir darum, Wohnraum vorerst nicht mehr anzumelden. Wenn der Bedarf steigt, werden wir dies in der Öffentlichkeit kommunizieren“, sagte Loge.

Wie kann man helfen?

Am ehesten helfen jetzt Geldspenden. Viele Hilfsorganisationen haben bereits Spendenkonten für die Menschen in der Ukraine eingerichtet. Hier eine Auswahl:

Von MAZonline