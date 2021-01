Dahme-Spreewald

Ein Viertel der Beschäftigten des Landratsamtes arbeiten derzeit für das Gesundheitsamt. Landrat Stephan Loge ( SPD) gehört genau genommen auch dazu. Ein Interview zur Corona-Lage.

Herr Loge, am Montag soll das Impfzentrum in Schönefeld seinen Betrieb aufnehmen. Haben Sie es schon gesehen?

Stephan Loge: Die Kolleginnen und Kollegen unserer Fachämter sind zur Unterstützung täglich vor Ort, ich selbst war es noch nicht. Es gab eine Telefonkonferenz mit dem DRK wo das Konzept erklärt wurde. Ab Montag werden dort drei Impfteams im Zweischichtsystem impfen. Man geht davon aus, dass man täglich etwa 70 bis 100 Impfungen im stationären Teil durchführen kann.

Geimpft werden erst einmal nur die über 80-Jährigen und die Beschäftigten in Krankenhäusern und in der Altenpflege. Wie viele Impfberechtigte gibt es im Landkreis in dieser Gruppe?

Das wissen wir nicht. Das kann man nur aus den Meldedaten ablesen, die liegen aber in den Rathäusern der jeweiligen Kommunen. Das ist auch der Grund, weshalb in Brandenburg die Impfberechtigten nicht angeschrieben werden. Jede Gemeinde müsste das selbst organisieren. Außerdem wird argumentiert, dass man Termine vergeben würde für Menschen, von denen man gar nicht weiß, ob sie überhaupt impfbereit sind.

So, wie die Anmeldungen jetzt laufen – nämlich über die überlastete Telefonhotline 116 117 – scheint es aber auch nicht zu funktionieren.

Tatsächlich ist das System fehleranfällig, und es sind noch einige Fragen unbeantwortet, etwa wie der Transport von Senioren zu den Impfzentren organisiert werden soll. Da ist die Kampagne ungenügend. Alle hoffen, dass schnell ein neuer Impfstoff zugelassen wird, der nicht so extrem gekühlt werden muss und der auch von Hausärzten genutzt werden kann. Das wird vieles erleichtern.

Wie erleben Sie das Chaos um die Impf-Hotline? Rufen Menschen auch im Landratsamt an?

Viele Menschen suchen tatsächlich Umwege, um an einen Termin zu kommen und landen dann bei unserer Corona-Hotline. Das ist verständlich, es gibt aber keinen solchen Umweg. Wir können keine Termine vermitteln.

Die Corona-Pandemie fordert die Kreisverwaltung extrem. Es heißt, 200 Beschäftigte seien alleine für das Gesundheitsamt tätig. Wie sieht die Situation aktuell aus?

Tatsächlich wird rund ein Viertel der Belegschaft derzeit nicht auf den vorgesehenen Arbeitsplätzen eingesetzt, die meisten kümmern sich um die Rückverfolgung von Infektionsgeschehen. Unterstützt werden sie von 13 Arbeitskräfte von Zeitarbeitsfirmen und 15 Bundeswehrsoldaten.

Wie funktioniert die Nachverfolgung angesichts von teils mehr als 100 Neuinfektionen täglich?

Jedenfalls nicht in der geforderten Detailschärfe. Teilweise ist es uns oft nicht mehr möglich, die Kontaktpersonen anzurufen. Wir müssen da auf die Verantwortung der Infizierten setzen, sie müssen ihre engsten Kontaktpersonen selbst benachrichtigen. Das ist uns mit zunehmenden Fallzahlen aus den Händen geglitten, genau wie die Meldungen ans RKI. Wir melden täglich die korrekten Zahlen ans Land, aber das RKI braucht detailliertere Daten mit wissenschaftlichem Anspruch. Da hatten wir zuletzt oft eine Verzögerung von Tagen.

Lag das auch an der schwierigen personellen Lage im Gesundheitsamt? Immerhin haben zuletzt drei Amtsärztinnen das Amt verlassen.

Das stimmt, wir hatten drei Abgänge, zwei davon nicht geplant und aus persönlichen Gründen. Die Belastung der Amtsärzte ist derzeit extrem hoch, es gibt wenig Hoffnung auf baldige Entspannung, zumal vieles liegen bleibt, das später noch alles abgearbeitet werden muss. Derzeit können wir nicht einmal Reihenuntersuchungen absichern. Wir nehmen Einschulungsuntersuchungen vor, wenn die Kinder schon in der Schule sind. Da schütteln die Bürger zu recht mit dem Kopf. Sie erwarten qualitätsgerechte Arbeit, aber die ist derzeit nicht mehr überall abzusichern. Andererseits befinden wir uns in der Vorstufe zum Katastrophenfall, und das bedeutet eben, dass nicht alles in gewohnter Qualität leistbar ist.

Sie haben mit Denis Hedeler zumindest einen neuen Amtsarzt einstellen können. Wie viele fehlen Ihnen aktuell noch konkret?

Dadurch, dass der BER jetzt Sanitätsflughafen ist, fehlen uns noch mindestens vier Ärzte mit einem Abschluss im öffentlichen Gesundheitswesen. Das ist viel. Aber wir unterstützen die berufsbegleitende Ausbildung und hoffen auch, dass wir in dieser Woche noch zwei einstellen können.

Wenig hilfreich dürfte gewesen sein, dass Ihr Kandidat für den Gesundheitsdezernent im Kreistag durchgefallen ist. Wie gehen Sie jetzt vor? Werden Sie im Februar einen Nachrücker vorschlagen?

Die Entscheidung des Kreistages hat mich schon enttäuscht, es wird nun intensivere Gespräche mit den Fraktionen geben müssen. Einen potenziellen Nachrücker habe ich kontaktiert. Ich werde die Abgeordneten über die Personalie informieren und hoffe, dass wir einen entsprechenden Beschluss im Februar hinbekommen.

Wer leitet so lange das Gesundheitsdezernat?

Das machen meine Stellvertreterin Frau Rieckhof und ich. Das Gesundheitsamt hat zudem einen kommissarischen medizinischen Leiter, auch für den Verwaltungsbereich haben wir jemanden eingesetzt. Die Fachbereiche Soziales, Jugend, Kultur und Sport führt Harald Lehmann interimsweise.

Da der Landkreis aktuell Inzidenzwerte von mehr als 200 aufweist, droht ein Bewegungsradius von 15 Kilometern. Können Sie schon abschätzen, was das für die Bürger bedeutet?

Nein, das Kabinett entscheidet das erst am Freitag. Ich habe im Gespräch mit der Landesregierung aber gesagt, dass es da einheitliche Regelungen geben muss. Ich plädiere dafür, dass man den 15-Kilometer-Radius auf die Gemeinden bezieht und nicht auf den konkreten Wohnort. Wir haben Großgemeinden im ländlichen Raum, die weit größer als 15 Kilometer sind. Wenn ich da an einem Ende wohne und 15 Kilometer fahre, bin ich noch nicht mal im Konsum.

Von Oliver Fischer