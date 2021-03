Dahme-Spreewald

Naturschutz ist im Landkreis Dahme-Spreewald ein zentrales aber auch komplexes Thema: Es gibt den Spreewald, eine geschützte Auen- und Moorlandschaft, die unbedingt geschützt und erhalten werden muss. Gleichzeitig ist der Spreewald einer der größten Tourismusmagnete Brandenburgs – beides zusammen stellt die Akteure vor Herausforderungen. Und auch im Norden des Landkreises ist das Thema nicht einfach: Es gibt Bemühungen um Naturschutz, gleichzeitig aber einen hohen Siedlungsdruck. Dazu kämpft die Landwirtschaft um ihre Flächen. Und der Klimawandel erschwert den Schutz der Natur obendrein. Um in diesem Spannungsfeld private Initiativen besser fördern zu können, will der Kreistag nun erstmals ein Förderprogramm für Naturschutz auflegen.

Es ist ein kleines Programm. 23.000 Euro sollen laut Entwurf im ersten Jahr zur Verfügung stehen, eine Summe, mit der selbst sparsame Naturschützer nicht allzu viele Projekte umsetzen können werden. Dass es nicht mehr ist, liegt daran, dass man auf die Idee mit dem Förderprogramm erst dann kam, als die Haushaltsplanung bereits abgeschlossen war. Der Haushalt des Kreises umfasst 350 Millionen Euro im Jahr, darunter grundsätzlich auch viel Geld für Naturschutz. Der Großteil dieses Geldes ist aber gebunden, so dass für freiwillige Projekte derzeit nicht mehr zur Verfügung steht. „Ich gehe aber davon aus, dass wir uns mittelfristig in Richtung einer sechsstelligen Summe bewegen werden“, sagt Frank Selbitz, Fraktionsvorsitzender der Fraktion UBL/FW/FWKW.

Initiativen oder Kommunen sollen Geld beantragen können

Seine Fraktion war diejenige, die das Projekt in den Kreistag eingebracht hat. Gemeinsam mit der Kreisverwaltung habe man dann an einer gangbaren Lösung gearbeitet, sagt Selbitz. Die soll nun so aussehen, dass Initiativen, Gemeinden oder private Organisationen beim Landkreis Fördergeld für Naturschutzprojekte beantragen und diese Projekte dann auch bis zu 100 Prozent gefördert bekommen können.

Einsatzgebiete sieht Lothar Treder-Schmidt, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag, genug. „In Lübben gibt es die Hartmannsdorfer Teiche, die trockengefallen sind. Es kostet Geld, diese wieder zu vernässen. So etwas könnte man machen“, sagt er. Andere Möglichkeiten wären Blühstreifen an landwirtschaftlichen Feldern oder die Sanierung von Grabensystemen, die mit Blick auf den Naturschutz heute mehr Schaden als Nutzen anrichten.

Zettwitz: „Das Thema wird sichtbarer und transparenter“

Vergleichbare Projekte seien auch in der Vergangenheit in Dahme-Spreewald schon gefördert worden, sagt die zuständige Dezernentin, Heike Zettwitz. Einen Fördertopf dafür zu haben, habe aber einen Vorteil: „Das Thema wird dadurch sichtbarer und transparenter.“ Diese Sichtbarkeit hat Frank Selbitz zuletzt gefehlt. „Wenn man sich den aktuellen Haushalt des Landkreises anschaut, wird man wenig zum Thema Natur-, Umwelt- und Klimaschutz finden“, sagt er. „Aufgeführt ist lediglich ein Klimamanager, den es nicht gibt, und der Radschnellweg von Königs Wusterhausen zum BER. Darüber hinaus fehlt das Thema völlig.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Kreistag muss die Richtlinie auf seiner nächsten Sitzung nach beschließen. Über das Thema scheint aber ebenso Konsens zu bestehen wir darüber, dass in den Folgejahren mehr Geld zur Verfügung stehen soll. Eine Unsicherheit gibt es dabei aber noch. Wie Kämmerer Stefan Klein zuletzt immer wieder betont hat, ist die Haushaltslage des Landkreises schon jetzt angespannt. Die Auswirkungen von Corona sind noch nicht abschätzbar. Sollten die Steuereinnahmen der Kommunen drastisch einbrechen – und damit auch die Einnahmen des Landkreises – dann könnte eine Aufstockung freiwilliger Mittel für den Natur- und Umweltschutz schwierig werden. Denn wo nichts ist, kann man auch nichts ausgeben.

Von Oliver Fischer