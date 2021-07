Dahme-Spreewald: Landwirte erwarten gute Ernte 

Königs Wusterhausen

Wenn Thomas Goebel in diesen Tagen auf seinen Acker geht, darf ein Werkzeug auf keinen Fall fehlen: Das Feuchtigkeitsmessgerät. „Nur wenn der Feuchtegehalt den Richtlinien entspricht, also höchstens 15 Prozent beträgt, ist eine gewinnbringende Ernte von Getreide sinnvoll“, sagt Goebel. Der Landwirt ist Chef der Göritzer Agrar GmbH und Vorsitzender des Bauernverbands Südbrandenburg.

Mit seinem mobilen Feuchtigkeitsmesser überprüft er regelmäßig die Werte seiner Kulturen wie Getreide und Mais. Wegen der ergiebigen Niederschläge in diesem Jahr ist das ganz besonders wichtig. Das Messen direkt auf dem Acker erspart dem Landwirt viel Zeit und Kosten.

Getreide darf für die Ernte nicht zu feucht sein

Denn mit seinem Gerät kann er bereits am Feld den Feuchtigkeitsgehalt bestimmen – und je nach Wert auf dem Display entscheiden, ob die Ernte stattfinden kann, oder ob er lieber noch etwas warten sollte, um durch einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt in den einzelnen Körnern eine noch bessere Qualität der Ernte zu erwirtschaften. Ist das Getreide zum Erntezeitpunkt nämlich noch zu feucht, muss es aufwendig nachgetrocknet werden, die Gefahr von Pilzbefall ist hoch. Wenn die Körner zu trocken sind, vergibt der Landwirt Gewicht und damit im Endeffekt auch Geld.

„Wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Getreides zu hoch ist, brauchen wir mit unseren Maschinen gar nicht erst raus aufs Feld fahren“, erklärt der erfahrene Landwirt aus Vetschau. In der Saison könne man es sich schlichtweg zeitlich nicht leisten, mit den Erntemaschinen aufs Feld zu fahren, um dann nach wenigen Minuten festzustellen, dass man doch lieber einen Tag später nochmal vorbeikommen sollte. Und auf dem Feld stehen lassen könne man die technischen Gerätschaften schon gar nicht. „Die Diebstahlgefahr ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen“, gibt der Landwirt zu bedenken.

Die Saison hat mit der Getreideernte schon begonnen. Quelle: Frank Söllner

Gutes Erntejahr in Sicht – dank ausreichend Niederschlag

Goebel und seine Kollegen in der Region haben die Wintergerste bereits gedroschen – wegen des hohen Feuchtegehalts etwas später als üblich. Als nächstes kommen nun Roggen, Winterweizen, Sommergerste, Sommerweizen, Hafer und Raps dran. Mais, Bohnen und Erbsen sind Anfang August erntereif. Der Landwirt freut sich schon. „Nach drei mauen Dürrejahren gab es in diesem Winter endlich mal wieder regelmäßige Niederschläge, sodass sich die Grundwasservorräte wieder auffüllen konnten“, sagt Goebel.

Auch die im Schnitt eher kühlen Temperaturen im April und Mai hätten dazu beigetragen, dass sich die Getreidepflanzen gut entwickeln konnten. Die teilweise heißen Tage im Juni hätten den Kulturen insgesamt nichts anhaben können. „Die große Trockenheit ist erstmal vorbei und wir sind in einem normalen Jahr.“ Deshalb seien die Landwirte im Landkreis auch optimistisch, dass das Gewachsene eine gute Ernte einbringen wird – auch wenn sich die Preise im Schnitt auf dem Niveau von vor 20 Jahren eingependelt haben. „Wir haben bei unseren verschiedenen Getreidepflanzen einen guten Bestand“, frohlockt Goebel.

Heiko Terno hat seinen Betrieb in Luckau im Landkreis Dahme-Spreewald. Quelle: privat

Sorge vor Unwettern bleibt

Auch sein Kollege, Heiko Terno, Geschäftsführer vom Reha-Gut der Arbeiterwohlfahrt in Luckau, ist in Sachen Ernteertrag guter Dinge. „Der Mais steht aktuell so super wie lange nicht mehr“, sagt der Landwirt. „Auch bei den Kartoffeln dürfen wir uns auf gute Erträge freuen.“ Der Regen in diesem Jahr habe den Kulturen insgesamt gut getan, auch wenn er sich für die Wintergerste noch etwas mehr Niederschlag gewünscht hätte. „Im Juni gab es bei uns kaum Regen, sodass die Körner der Wintergerste etwas klein ausgefallen sind“, erläutert Terno.

Er wolle aber gar nicht groß meckern. „Ich bin grundsätzlich total zufrieden und freue mich auf die Erntesaison.“ Was die Landwirte in Dahme-Spreewald jetzt noch bräuchten, seien ein paar warme und sonnige Tage, idealerweise mit einer leichten Brise dazu. „Das ist dann ideales Erntewetter“, sagt Terno.

Was die Landwirte in der Region hingegen gar nicht gebrauchen können, sind Unwetter. „Starkniederschlagsereignisse, wie wir sie gerade in besonders verheerender Weise in Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz gesehen haben, sind Gift für die Ernte“, sagt Landwirt Goebel. Kommt es im Sommer zu heftigem Regen, sind hohe Ernteverluste quasi vorprogrammiert. „Wir können nur hoffen, dass wir davon verschont bleiben.“

Von Jérôme Lombard