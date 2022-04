Dahme-Spreewald: Lange Wartezeit auf Fahrerlaubnis

Schönefeld

Abwarten und Tee trinken, das ist nichts für Torsten Ronne aus Schönefeld. Mehr als 35 Jahre fuhr er Taxi, chauffierte Prominente durch die Berliner Innenstadt. Tagein, tagaus, abends und an den Wochenenden ging das so. Bis Corona kam und alle zu Hause blieben. Und Torsten Ronne arbeitslos wurde.

Nichtstun kam für den 54-Jährigen nicht in Frage. Ronne zählt nicht zu dem Typ Mensch, der sich schnell unterkriegen lässt. Schnell fasste er den Entschluss, Busfahrer zu werden. Im Sommer 2021 nahm er über das Jobcenter die nötigen Fahrstunden, um seinen alten Busführerschein zu reaktivieren.

Die Prüfung bestand er, auf seinen Führerschein wartet er weiter

Liegt die Gültigkeit der Fahrerlaubnis für Bus und Lkw zehn Jahre oder mehr zurück wie im Fall von Torsten Ronne, muss die Fahrprüfung erneut abgelegt werden. Nach einigen Fahrstunden zur Auffrischung wollte der Schönefelder die Prüfung ablegen. Nach eigener Aussage hatte er bereits frühzeitig eine Anstellung als Busfahrer in Berlin in Aussicht.

Das zuständige Kraftverkehrsamt des Landkreises Dahme-Spreewald, das Ronne nach dessen Aussage für die Fahrprüfung in einem offiziellen System hätte melden müssen, ließ sich allerdings Zeit. Es vergingen Monate, bis der 54-Jährige Ende März dieses Jahres endlich seine Fahrerprüfung bei der TÜV-Prüfstelle in Königs Wusterhausen absolvieren konnte. Die Prüfung bestand er. Aber auf seinen Führerschein wartet er weiter.

TÜV in KW: „Prüfer konnte keine vorläufige Fahrerlaubnis ausstellen“

„Der Prüfer konnte mir kein vorläufiges Dokument ausstellen“, sagt er. Auf Nachfrage bei der Prüfstelle habe man ihm mitgeteilt, dass es von der zuständigen Kreisbehörde keine Freigabe für die Ausgabe einer vorläufigen Fahrerlaubnis gegeben habe. Warum, dafür hat Ronne keine Erklärung.

Als sein zukünftiger Arbeitgeber drängelt, versucht Ronne kurzfristig einen Termin in der Fahrerlaubnisbehörde zu vereinbaren. Nachdem er mehrere E-Mails geschrieben hat – die Terminvergabe erfolgt ausschließlich per E-Mail oder telefonisch, fährt Torsten Ronne persönlich zur Fahrerlaubnisbehörde in Königs Wusterhausen. Auch dort wartet er vergeblich. Ohne Termin geht nichts in der Behörde. Er wird nicht vorgelassen. Ronne wartet dennoch im Vorraum, bis ihn der Sicherheitsdienst aus dem Gebäude wirft.

Corona, hoher Krankenstand: Lange Wartezeiten in den Behörden

Eine Anfrage der MAZ, woran es konkret in Torsten Ronnes Fall hakt, blieb unbeantwortet. Aus Datenschutzgründen gibt die Kreisverwaltung zu Einzelfällen generell keine Auskunft.

Eine Sprecherin wies allgemein darauf hin, dass auch die Führerscheinbehörde stark von der Corona-Pandemie betroffen war. Im Februar musste die Führerscheinstelle in Königs Wusterhausen coronabedingt sogar komplett schließen. Nach wie vor sei der Krankenstand in der Behörde sehr hoch und könne kaum kompensiert werden. Der Pflichtumtausch alter Führerscheine fordere zusätzliches Personal. Wöchentlich erreichen allein die Führerscheinstelle über 2400 Telefonate und circa 1000 E-Mails. „Wir gehen aber davon aus, dass sich die Lage innerhalb der nächsten zwei Monate etwas entspannen wird und sich die Arbeitsabläufe in der Führerscheinstelle normalisieren werden“, heißt es aus der Kreisverwaltung, die um Verständnis bat.

Torsten Ronne hat trotz der Umstände wenig Verständnis. „Der Fachkräftemangel ist ein Dauerthema bei den Busunternehmen“, sagt er. Sein künftiger Arbeitgeber, ein Subunternehmer für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) habe aktuell Schwierigkeiten, einige Buslinien überhaupt zu bedienen. „Ich könnte sofort loslegen, stattdessen werde ich vom Staat fürs Nichtstun bezahlt“, ärgert sich Ronne.

Von Josefine Sack