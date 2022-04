Dahme-Spreewald: Lange Wartezeiten für Geflüchtete bei Registrierung

Dahme-Spreewald

Geflüchtete aus der Ukraine müssen im Landkreis Dahme-Spreewald teils lange Wartezeiten hinnehmen, bevor sie sich registrieren lassen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen können. Aktuell werden im Sozialamt in Lübben zwischen 60 und 80 Termine bearbeitet. Das teilte Stefan Wichary, Dahme-Spreewalds Sozialdezernent, am Mittwochabend im Kreistag mit.

In der Ausländerbehörde und im Sozialamt werden Termine an die Flüchtlinge vergeben. Zuletzt erhielten Flüchtlinge aber teilweise erst nach vier Wochen einen Termin, weil alle Termine ausgebucht waren.

Mehr Termine für Flüchtlinge im Sozialamt im LDS

Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen sich zunächst ohne Visum für 90 Tage in Deutschland aufhalten. Die Registrierung ist allerdings Voraussetzung dafür, um Leistungen beziehen und arbeiten zu dürfen.

Um die Registrierung der Flüchtlinge in Dahme-Spreewald zu beschleunigen, sollen die Kapazitäten im Sozialamt ab der kommenden Woche deutlich hochgefahren werden. Das kündigte Dahme-Spreewalds Landrat Stephan Loge (SPD) am Mittwoch im Kreistag an. Demnach sollen die Kapazitäten mindestens verdoppelt werden. Frühestens ab Montag, 11. April, werden zusätzliche Termine in Königs Wusterhausen vergeben. Die Kreisverwaltung richtet zu diesem Zweck eine Außenstelle des Sozialamts in Königs Wusterhausen ein.

LDS-Landrat Loge: „Jetzt ordnen sich die Verhältnisse so langsam“

Bisher sei es für die Kreisverwaltung schwer kalkulierbar gewesen, wie viel Personal für die Gewährung von Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz benötigt werde, so Loge. Im Sozialamt habe man kürzlich umstrukturiert und weiteres Personal zur Unterstützung delegiert. „Jetzt ordnen sich die Verhältnisse so langsam“, sagte Dahme-Spreewalds Landrat.

Die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge stellt den Landkreis vor große Herausforderungen – schon allein deshalb, weil immer noch unklar ist, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer überhaupt aktuell im Landkreis untergekommen sind und wie viele noch kommen werden. Für die Ankommenden besteht keine Residenzpflicht, was die Planung erheblich erschwert.

959 ukrainische Flüchtlinge in Dahme-Spreewald registriert

959 Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich bisher laut Loge im LDS schon bei der Ausländerbehörde registriert. Nur etwa 60 davon sind bisher offiziell vom Landkreis in einer Unterkunft untergebracht worden. Der Rest wohnt privat. Es ist aber unwahrscheinlich, dass das so bleibt.

Wie berichtet, hat man deshalb bereits zwei Unterkünfte reaktiviert. In Uckley stehen 86 Plätze zur Verfügung. In einer Einrichtung in Kolberg gibt es weitere 56 Plätze, die vor allem genutzt werden, um Flüchtlinge unterzubringen, bei denen es in der privaten Unterkunft zu Schwierigkeiten kommt. Weitere Gemeinschaftsunterkünfte werden derzeit vorbereitet. Insgesamt 500 Plätze stehen zur Verfügung, so Loge.

Arbeitsmarkt Dahme-Spreewald: 100 Ukrainer mit Arbeitserlaubnis

Immer wieder ist auch die Rede davon, dass die Geflüchteten aus der Ukraine helfen könnten, hierzulande den Fachkräftemangel zu beseitigen. Dem Vernehmen nach wollen viele Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten. Die Gemeinde Schönefeld hat bereits eine Ukrainerin als pädagogische Hilfskraft in einer Kita eingestellt. Noch sind die Hürden groß. Nicht nur bei der Kinderbetreuung gibt es noch einiges zu klären. Auch die Prozedur zur Anerkennung der Ausbildung kann sich über mehrere Wochen hinziehen.

In Dahme-Spreewald haben bislang rund 100 der bereits registrierten Geflüchteten eine Arbeitserlaubnis erhalten. An den Schulen im Landkreis seien zudem 124 Bewerbungen eingegangen. Das teilte Dahme-Spreewalds Sozialdezernent Wichary am Mittwoch mit. Das Brandenburgische Bildungsministerium wirbt seit Kurzem gezielt um pädagogische Fachkräfte aus der Ukraine, die die hiesigen Lehrkräfte etwa dabei unterstützen sollen, ukrainische Kinder in Brandenburg zu unterrichten.

Von Josefine Sack