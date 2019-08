Dahme-Spreewald

Die Linke Landtagskandidatin Monika von der Lippe hat sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Im Herbst will sie gemeinsam mit der Bewegung „ Fridays for Future“ einen öffentlichen Klimadialog für den Landkreis veranstalten und dort neue Ideen für den Klimaschutz in der Region diskutieren. Das teilt die Linke mit.

Folgen des Klimawandels

„Der Klimaschutz ist eine wichtige Aufgabe, die wir künftig viel ernster nehmen müssen. Gerade in unserer Region erleben wir die Folgen des Klimawandels schon jetzt: Dürre, Überflutungen, Waldbrände, das Verbot von Wasserentnahmen - all das kommt nicht von ungefähr,” so Monika von der Lippe.

Große Bereitschaft zum Klimaschutz

Allerdings seien Umweltfragen auch soziale Fragen, die sich im ländlichen Raum anders stellten als in Großstädten. Das gelte es zu berücksichtigen. Deshalb gebe es keine einfachen Antworten, wie auch Sophie Awe, Sprecherin der „ Fridays for Future“ in Dahme-Spreewald feststellt. Mit dem öffentlichen Klimadialog wolle man gemeinsam die große Bereitschaft zum Klimaschutz nutzen und neue kreative Ideen entwickeln.

Klimarettung

„Wir müssen noch deutlich mehr tun, das ist klar“, sagt Monika von der Lippe. „Dafür brauchen wir aber Maßnahmen, die breit akzeptiert werden. Wir müssen die ganze Bevölkerung mitnehmen. Alle müssen nach ihren Möglichkeiten mithelfen, das Klima zu retten.“

Für den ländlichen Raum spricht sich Monika von der Lippe gegen die geplante CO2-Steuer aus. „Sie ist unsozial. Es ist ganz einfach: Wer Plastiktüten nutzt, kann auf Papiertüten umsteigen. Wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, kann nicht auf den Bus umsteigen, wenn keiner fährt. Wer seine Lebensmittel von der Tafel holen muss, kann nicht im Bioladen einkaufen. Für Geringverdiener in unserer Region wäre diese CO2-Steuer verheerend – hier sind Existenzen bedroht”, so von der Lippe. Klimaschutz müsse sozial gerecht sein, um akzeptiert zu werden.

Monika von der Lippe tritt am 1. September für die Linken im Wahlkreis 28 an, der den Süden von Dahme-Spreewald, die Gemeinde Heidesee und das Amt Schenkenländchen umfasst.

Von Oliver Fischer