Dahme-Spreewald: MAWV erhöht Abwassergebühren

Dahme-Spreewald

Abwasser wird für die meisten Einwohner von Dahme-Spreewald im kommenden Jahr teurer. Der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband (MAWV) hebt die Preise für Abwasser ab 1. Januar deutlich an.

Ein Kubikmeter Abwasser kostet ab dem kommenden Jahr für Beitragszahler 3,19 Euro. Das sind 25 Cent mehr als bislang. Für diejenigen, die ihre Anschlussbeiträge zurückgefordert haben und die deshalb ohnehin höhere Mengengebühren zahlen, erhöht sich der Preis um 15 Cent. Sie zahlen fortan 4,45 Euro pro Kubikmeter.

MAWV begründet Erhöhung in LDS mit steigenden Preisen

Die gleichen Preise gelten allerdings künftig auch für das frühere Gebiet des Zweckverbandes WAVAS, zu dem unter anderem Märkisch Buchholz und Münchehofe gehörten. Dort wurden bislang höhere Gebühren genommen. Die Gebühren fürs Trinkwasser wurden schon im vorigen Jahr angeglichen.

Verbandsvorsteher Peter Sczepanski begründete die Erhöhung mit steigenden Preisen und Gebühren für den Verband, die künftig auf die Kunden umgelegt werden. „Wir haben das letzte mal 2013 die Gebühren erhöht, seither ist vieles teurer geworden“, sagt Szepanski.

MAWV beteiligt sich an Sanierungskosten eines Klärwerks

Vor allem betreffe das Personalkosten, Betriebskosten und Energiekosten. Zudem hätten die Berliner Wasserbetriebe angekündigt, die Aufleitungsgebühr für Abwasser des MAWV anzuheben.

Der MAVW lässt fast sein gesamtes Abwasser in der Kläranlage in Waßmannsdorf aufbereiten. Diese Kläranlage wird von den Berliner Wasserbetrieben betrieben. Seit einigen Jahren wird die Anlage saniert, die Wasserbetriebe investieren rund 700 Millionen Euro in die Anlage. „Bis zu acht Prozent des Abwassers, das dort geklärt wird, stammt von uns. Da ist es auch klar, dass wir uns anteilig an die Sanierungskosten beteiligen müssen“, so Sczepanski.

Die Sanierung und Erweiterung des Klärwerk Waßmannsdorfs kostet rund 700 Millionen Euro. Quelle: Gerlinde Irmscher

Der Verbandsvorsteher betont aber, dass anders als in anderen Verbänden Gebührenerhöhungen beim MAWV die Ausnahme sind, und dass der MAWV auch als einziger Verband Brandenburgs nach wie vor keine Grundgebühr erhebt, sondern ausschließlich nach verbrauchter Wassermenge abrechnet.

MAWV: Altanschließer-Streit kein Grund für Gebührenerhöhung

Einen Zusammenhang zwischen den langjährigen Auseinandersetzungen rund um die Altanschließerbeiträge und die Streitigkeiten mit dem BER gebe es nicht, so Sczepanski. Der Verband hatte in den vergangenen Jahren Millionen an Altanschließerbeiträgen zurückzahlen müssen. Zuletzt hatte es im Oktober eine neue Entscheidung dazu gegeben. Die Betroffenen zahlen zum Ausgleich höhere Gebühren für Wasser und Abwasser.

Mit dem BER hatte sich der Verband im Frühjahr nach vielen Jahren Rechtsstreit geeinigt. Der BER zahlte Anschlussgebühren in Höhe von 5,4 Millionen Euro nach. Sein Abwasser leitet der BER laut Sczepanski separat ins Klärwerk Waßmannsdorf ein.

Von Oliver Fischer