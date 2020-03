Helden des Alltags: Sie bringen die MAZ nach Hause

Mittenwalde/Bestensee

Freundlich und mit wachem Blick begrüßt Heidemarie Tröster den Besucher. Es ist Mittag. Die Mittenwalderin ist schon sehr lange auf den Beinen. Aber von Müdigkeit keine Spur. „Ich bin das gewohnt“, sagt sie und lächelt. Heidemarie Tröster sorgt Montag bis Samstag dafür, dass die MAZ-Leser in Mittenwalde ihre Heimatzeitung pünktlich im Briefkasten haben. Und das schon seit 13 Jahren.

Stefan Schmeckebier stellt die MAZ in Heidesee und Bestensee zu. Quelle: Frank Pawlowski

Zu ihrem Revier gehört fast die gesamte Mittenwalder Innenstadt. Nachts um zwei steht sie auf, wenig später geht es mit dem voll gepackten Fahrrad los. Sie braucht zwei bis drei Stunden, um alle Zeitungen zu verteilen. „Bis um sechs muss alles im Kasten sein“, sagt sie. Mit dem Verdienst bessert die 72-Jährige ihre Rente auf. Auch Wochenzeitungen trägt sie noch aus.

Leere Straßen

Wenn sie in den frühen Morgenstunden unterwegs ist, sind die Straßen leer. „Ich komme mit niemandem in Berührung, das ist der Vorteil an dem Job.“ Früher waren manchmal Jugendliche unterwegs, die von einer Party kamen. „Die waren nett und haben gegrüßt, frech sind sie nicht geworden.“ Aber diese seltenen Begegnungen gibt es in Corona-Zeiten nicht mehr.

Bei Wind und Wetter unterwegs

Heidemarie Tröster macht es nichts aus, bei Wind und Wetter draußen zu sein. „Ich bin in der Landwirtschaft groß geworden, wir waren immer viel an der frischen Luft.“ Als Postbotin war sie in Eichwalde, Schulzendorf und Waltersdorf ebenfalls stets mit dem Fahrrad unterwegs. „Das macht mir einfach Spaß.“ Wenn doch mal etwas schief gelaufen ist bei der MAZ-Zustellung, klärt sie das mit den Kunden am liebsten selbst. Aber Beschwerden sind bei ihr die Ausnahme. „Meine Kunden sind immer nett und freundlich.“

Motto für die Arbeit

Heidemarie Tröster nimmt ihre Arbeit sehr ernst. Sie ist so erzogen worden. „Mein Großvater sagte immer, wenn ich was mache, muss ich es auch richtig machen“, erzählt sie. Daran hat sie sich stets gehalten. Oft bedanken sich Kunden bei ihr. Über diese Anerkennung freut sie sich sehr. Zur Ruhe kommt sie am Tag selten. Sie pflegt ihren Mann und muss sich um den Haushalt kümmern. Dafür ist sie meistens schon um 18 Uhr im Bett. Bis zu den Abendnachrichten schafft sie es nie, wach zu bleiben. Ans Aufhören denkt sie nicht. „Solange ich fit genug bin, mache ich das gerne weiter.“

Traumjob für jungen Bestenseer

Zu einer anderen Generation gehört Stefan Schmeckebier aus Bestensee. Der 31-Jährige stellt die MAZ in Heidesee und in Bestensee zu. Er ist vor einigen Jahren durch Zufall darauf aufmerksam geworden. Inzwischen kann er sich nichts anderes mehr vorstellen. „Ich bin ein Nachtschwärmer. Das macht mir großen Spaß“, sagt der gelernte Elektriker. Er schätzt die Eigenständigkeit bei der Arbeit und, dass sie in einer bestimmten Zeit erledigt ist. Für ihn geht es um drei Uhr nachts los, zum Frühstück um acht Uhr ist er wieder zu Hause. Er fährt mit dem Auto, anders wäre das nicht zu schaffen.

Berufliches Standbein

Sein Zustellbezirk ist einer der größten. Für Stefan Schmeckebier ist die MAZ-Zustellung ein berufliches Standbein geworden, ist ein Teilzeit-Job. Außerdem arbeitet er noch als Servicekraft im Wildauer Cinestar-Kino. Dort gibt es wegen der Coronakrise derzeit aber nichts zu tun, es musste vorübergehend schließen.

Auf Distanz wegen Corona

Die Auswirkungen merkt Stefan Schmeckebier auch bei der MAZ-Zustellung. Es ist deutlich weniger los als sonst auf den Straßen. Und der gelegentliche Plausch am Gartenzaun entfällt. „Man achtet auf Distanz und grüßt sich nur kurz“, erzählt er. Zu seinen Kunden hat er ein enges und gutes Verhältnis, viele kennen ihn persönlich. Manche stellen sogar die Uhr nach ihm. „Sie warten tatsächlich schon draußen auf mich, weil sie wissen, dass ich immer zur selben Zeit komme.“

Zufriedene Kunden

Wie zufrieden seine Kunden mit ihm sind, zeigt sich zum Beispiel zu Weihnachten und Ostern, wenn für den Zusteller kleine Geschenke bereit stehen. Stefan Schmeckebier wird stets bedacht. Manche Kunden rufen in der Agentur an, um sich zu bedanken. Das ist für ihn ein schönes Gefühl. „Da merkt man, dass die Arbeit gewürdigt wird. Sie schätzen es, wenn man pünktlich und zuverlässig ist.“ Beschwerden gibt es bei ihm kaum.

Wegen der Coronakrise dreht sich sein Alltag derzeit nur um die Zustellung. Er ist froh darüber, weil er so wenigstens einmal rauskommt. Auf alle anderen Aktivitäten muss er verzichten. Er spielt Fußball bei Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – der Trainings- und Spielbetrieb ist eingestellt.

Von Frank Pawlowski