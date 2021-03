Dahme-Spreewald

Mehrere Unfälle musste die Polizei am Dienstag un und Mittwoch im Landkreis registrieren. Zudem schnappte sie an der A 10 bei Niederlehme einen Lkw-Fahrer, der unter Drogen stand.

Der Mann in dem Renault-Transporter war ihnen am Mittwochvormittag auf dem Rastplatz Uckleysee aufgefallen: Ein Drogenvortests bei dem 26-Jährigen zeigte positiv den Konsum von Kokain und Amphetaminen an. Daraufhin folgte eine beweissichernde Blutprobe im Krankenhaus. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Unfall in Halbe

Vor einem Fachmarkt in der Sonnenallee in Halbe ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall, der seine Ursache in einer Unaufmerksamkeit beim Rangieren hatte. Ein Scania-Sattelzug war gegen eine Straßenlaterne gestoßen. Die Beamten protokollierten einen Schaden von rund 2.000 Euro , verletzt wurde niemand.

Kollision in Bestensee

Schon am Vortag hatte es zweimal in Dahme-Spreewald gekracht: Die Missachtung der Vorfahrt an der Ecke der Haupt- zur Wielandstraße war am frühen Nachmittag in Bestensee die Ursache für eine Kollision zwischen einem Pkw Skoda und einem Opel-Kleinwagen. Bei etwa 4.500 Euro Sachschaden blieben aber beide Autos fahrbereit, verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Zusammenstoß in Niederlehme

Einen weiteren Unfall gab es dann in Niederlehme: An der Ecke der Karl-Marx-Straße zur Straße Am Luch. Nach einer Unaufmerksamkeit beim Abbiegen waren zwei Autos zusammengestoßen. Die Insassen blieben laut Angaben der Polizei unverletzt. Trotz eines geschätzten Gesamtschadens von etwa 8.000 Euro blieben sowohl der Ford wie auch der Dacia fahrtüchtig.

Von MAZonline