Dahme-Spreewald

Der Zaunkönig schmettert lautstark seine Melodie. Die Amsel flötet nach allen Regeln der Kunst und der Grünfink trillert, was das Zeug hält. Das ganze Jahr erfreuen uns Vögel mit ihrem Gesang und es ist einfach schön, sie zu beobachten. Bedanken kann man sich bei Meisen, Drosseln, Kleiber und Co. mit einer Einladung ins Futterhäuschen.

Volker Hastädt kennt sich gut in der Vogelkunde aus. Quelle: Heidrun Voigt

„Wer möchte, kann unsere Vögel das ganze Jahr über füttern. Im Winter bieten sich fetthaltige Sachen an – Talg mit getrockneten Insekten oder Körnern“, meint Volker Hastädt vom Vorstand des Nabu-Regionalverbands Dahmeland. Er erzählt, dass er jemanden kenne, der auch Margarinewürfel für die Vögel hinlegt. In zwei Tagen sei solch ein Würfel aufgefressen.

Besonders Spechte stehen auf das Fett. Auch Obst, das im Winter noch im Garten hängt – Äpfel und Weintrauben, mögen die Vögel, weiß der Hobby-Ornithologe. Er betont, dass man keinesfalls Essensreste wie beispielsweise Pommes oder Brot verfüttern sollte. Sie sind salzig und Brot quillt im Magen auf.

Nabu-Experte aus LDS: Sonnenblumenkerne gehen immer

„Sonnenblumenkerne gehen immer oder fertige Wintervogelmischungen“, empfiehlt Volker Hastädt. Er erzählt, dass sich die Wildvögel grob in Weichfutterfresser und Körnerfresser, die mit ihrem kräftigen Schnabel auch harte Schalen aufbrechen können, einteilen lassen. Weichfutterfresser wie Rotkehlchen und Amsel lieben Insekten, Würmer und Obst. Es gibt aber auch Vögel, die alles fressen wie Meise und Kleiber beispielsweise. Im Idealfall wählt man das Angebot so, dass für jeden etwas dabei ist.

„Das Vogelhäuschen sollte überdacht sein, damit das Futter trocken bleibt. Sehr gut eignen sich Futterspender. Kugeln nimmt man am besten ohne Netze, die liegen sonst überall herum“, so Hastädt. Er rät, Futter auf der Seite des Nabu zu kaufen. Das sei nicht günstig, aber sehr gut.

Auch im Hofladen der Märkischen Agrargenossenschaft Mittenwalde oder bei der BHG in Friedersdorf wird artgerechtes Vogelfutter verkauft. „Wilde Mäuse profitieren, von dem was runterfällt. Ich habe nachts schon eine Kamera aufgestellt und beobachtet, wie sie dort fressen“, erzählt Volker Hastädt schmunzelnd.

Futter-Tipps vom Experten des Nabu aus dem Dahmeland

Damit im Vogelhaus viel Besuch ist, empfiehlt er, es regelmäßig zu beschicken. Durch die Schnabel-zu-Schnabel-Propaganda spricht es sich schnell rum, wo der Tisch gedeckt ist. Der Fachmann verweist darauf, dass im Prinzip alle Vögel unter das Artenschutzgesetz fallen und selbst der Haussperling, besser bekannt als Spatz, durch den Brutplatzmangel bedroht ist.

Was für die Fütterung der Gartenvögel gilt, gilt übrigens auch für Wasservögel. Wer Enten etwas Gutes tun möchte, nimmt am besten Haferflocken oder Obststückchen. Auch spezielles Wassergeflügelfutter bietet sich an.

Von Heidrun Voigt