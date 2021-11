Covid 19 - Dahme-Spreewald: Verschärfte Corona-Auflagen in Kraft – so lief der erste G-Tag in Geschäften und Bussen

Kein Zutritt trotz Impfausweis. Das erlebte eine Kundin in Wildau. Die neuen Corona-Auflagen sind in Kraft. Der erste Tag zeigt – in Geschäften klappt die Kontrolle, in Bussen ist sie schwierig.