Dahme-Spreewald

Die Corona-Situation im Landkreis Dahme-Spreewald zeigt ein zunehmend zwiespältiges Bild. Einerseits entspannt sich die Lage bei den reinen Infektionszahlen deutlich. Andererseits steigt die Zahl der Todesopfer nach wie vor rasant. Und: Es wurden bereits zweimal Mutationen nachgewiesen.

Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt des Landkreises 31 Neuinfektionen. Das ist deutlich weniger als am Mittwoch in der Vorwoche. Damit sinkt die Inzidenz – also die Ansteckungsrate auf sieben Tage und 100.000 Einwohner gerechnet – auf 86,1. Das ist der niedrigste Stand seit Ende Oktober. Damit wurde im Landkreis erstmals wieder der Stand vor Beginn des Lockdowns erreicht. Die Kontaktbeschränkungen wirken also, immerhin waren am bisherigen Höhepunkt der Pandemie um die Weihnachtszeit die Ansteckungsraten etwa dreimal so hoch.

Kaum Entspannung in den Krankenhäusern

In den Krankenhäusern und den Seniorenheimen scheint diese Entwicklung aber wenn, dann nur verzögert anzukommen. Aktuell werden noch immer 66 Personen mit schweren Covid-19-Symptomen in einem Krankenhaus in Dahme-Spreewald behandelt. Das ist auch etwa der Durchschnittswert der vergangenen Monate. Auch die Zahl der Intensivpatienten bleibt stabil. Zuletzt langen elf Patienten auf einer Intensivstation im Landkreis, fünf davon mussten künstlich beatmet werden.

Besonders auffällig ist aber nach wie vor die hohe Zahl der Todesopfer. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt neun weitere Personen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind. Bei allen habe es sich um hochbetagte Menschen gehandelt, heißt es beim Landkreis. Die Verstorbenen kamen unter anderem aus Wildau, Schulzendorf, Mittenwalde und Heideblick. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Landkreis auf 187. Mehr Verstorbene haben derzeit nur noch die Landkreise Märkisch Oderland, Oder-Spree, Oberspreewald-Lausitz sowie die Landeshauptstadt Potsdam zu beklagen.

Britische und südafrikanische Mutation nachgewiesen

Wie der Landkreis auf Nachfrage bestätigte, sind inzwischen auch zwei Mutationen des Sars-CoV-2 Virus im Landkreis nachgewiesen worden. Sowohl die so genannte britische als auch die südafrikanische Variante ist demnach im Landkreis aufgetreten. Bislang sei jeweils nur ein Fund nachgewiesen, wobei die Labore derzeit noch nicht automatisch auf die Virusmutationen testen, sondern nur dann, wenn ein Verdacht besteht.

Von Oliver Fischer