Schenkenländchens Amtsdirektor Oliver Theel ist glücklich und dankbar. So formuliert er es zumindest. „Sechs Jahre lang habe ich gekämpft wie ein Löwe“, sagt er. Anfang dieser Woche konnte er den Erfolg erstmals mit eigenen Augen sehen: In einem 300 Seiten starken Papier. Der Landkreis Dahme-Spreewald hat tatsächlich eine Gymnasiale Oberstufe für Groß Köris in den Schulentwicklungsplan für die nächsten fünf Jahre aufgenommen. Es hatte sich abgezeichnet, aber nun liegt der Plan vor, er muss nur noch vom Kreistag beschlossen werden. Dann kann Theel beim Bildungsministerium die Abiturstufe beantragen, die eingeplanten gut zehn Millionen Euro zusammenkratzen und mit den Planungen für den Anbau beginnen. Endlich.

Das Thema ist emotional, nicht nur für Theel, die gesamte Amtsverwaltung, die Gemeinde Groß Köris und die Schulleitung, die alle daran gearbeitet haben. Auch Martina Mieritz (SPD), Vorsitzende des Bildungsausschusses des Landkreises, war bei der Vorstellung am Montag bewegt. Mieritz hatte das Ansinnen des Amtes lange unterstützt und eine Arbeitsgruppe angeregt, in der sich Amt, Landkreis und Land in den vergangenen Jahren angenähert haben. „Nach all den Jahren bin ich sehr froh, dass uns das gelungen ist“, sagt sie.

Zwei Züge fehlen in Schönefeld, drei in Wildau

Groß Köris bekommt seine Abiturstufe – das könnte das Ende einer schönen Erfolgsgeschichte sein. Wer allerdings auch den Rest des Schulentwicklungsplanes liest, stellt fest, dass sich die Vorzeichen in den vergangenen fünf Jahren deutlich geändert haben, und dass es inzwischen um etwas ganz anderes geht. Die Anerkennung für Groß Köris ist kaum mehr entscheidend. Die Abiturstufe ist vielmehr eine schiere Notwendigkeit für den Landkreis geworden: Denn die Not ist, was weiterführende Schulen angeht, in Dahme-Spreewald inzwischen riesengroß.

Während man vor fünf Jahren noch steigende Schülerzahlen im Schenkenländchen anzweifelte, lesen sich die Voraussagen für den gesamten Norden des Landkreises inzwischen wie Alarm-Meldungen. Ein paar Beispiele: Die Oberschule am Airport in Schönefeld müsste 2026 eigentlich 540 Schüler fassen, um dem Bedarf gerecht zu werden. Sie fasst aber nur 388 Schüler, Erweiterung nicht möglich. 150 Plätze fehlen also, voraussichtlich können zwei ganze Züge dort nicht eingeschult werden.

An der Ludwig-Witthöft-Oberschule in Wildau werden bis dahin sogar drei Klassen außen vor bleiben. Die Staatliche Gesamtschule in Königs Wusterhausen müsste ab 2026 siebenzügig sein, um den Bedarf zu decken, was illusorisch ist. Gymnasialengpässe werden für Königs Wusterhausen schon ab 2023 erwartet. An die Paul-Dessau-Gesamtschule in Zeuthen gehen schon jetzt mehr Kinder, als die Schule aufnehmen kann. Erwartet wird aber, dass die Zahl der potenziellen Siebtklässler dort von heute 107 auf dann 183 steigt. Und am Gymnasium in Schönefeld wird es Stand jetzt schon ab 2024 zu eng.

Sieben Züge für Oberschüler fehlen bis 2028

Alles in allem fehlen bis 2028 mutmaßlich sieben Züge allein für Oberschüler. Abiturienten müssten im Vergleich zu heute auch vier bis fünf Züge mehr bekommen – und ein Zuzug von weiteren Jugendlichen ist da noch gar nicht eingerechnet.

Bei der Problemlösung setzt der Landkreis viele Hoffnungen auf die Gymnasiale Oberstufe in Groß Köris, die die Lage im Norden zumindest etwas entspannen dürfte. Sobald sie eingerichtet ist, werden wohl deutlich weniger Kinder aus dem Schenkenländchen, aus Bestensee, Mittenwalde und Heidesee auf die Paul-Dessau-Gesamtschule, das Humboldt-Gymnasium oder die Königs Wusterhausener Gymnasien wechseln.

Schönfeld: Fünfzügiges Gymnasium muss schnell kommen

Schönefeld hingegen hilft das wenig: Dort müsste das geplante fünfzügige Gymnasium des Landkreises eigentlich schon 2024 in Betrieb genommen werden, um allen angehenden Abiturienten Plätze garantieren zu können. Das wird nicht der Fall sein. Davon abgesehen, dass ein 80-Millionen-Bau unmöglich in diesem Tempo errichtet werden kann, hat der Landkreis derzeit noch nicht einmal das nötige Grundstück dafür im Besitz.

Bekommt seine Abiturstufe: Die Grund- und Oberschule Schenkenland in Groß Köris. Quelle: Gerlinde Irmscher

Noch dramatischer stellt sich die Lage aber bei den Oberschulen dar. In den vergangenen Jahren sind kaum Oberschulkapazitäten erweitert worden. Durch die Umwandlung zweier Königs Wusterhausener Oberschulen zu einer Gesamtschule sind sogar Oberschulplätze weggefallen. Auch mit der Abiturstufe in Groß Köris wird sich die Zahl der Oberschulplätze weiter reduzieren. Gleichzeitig wird die Zahl der Oberschüler im Norden des Landkreises aber dramatisch ansteigen. Um die Bedarfe abzufangen, müssten eigentlich sowohl die Stadt Königs Wusterhausen als auch die Gemeinden Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf, Wildau schon planen. Bauen wäre noch besser. In Königs Wusterhausen sucht man derzeit aber noch nach dem passenden Standort, in den ZEWS-Gemeinden gibt es neben ein paar Ideen und einer Absichtserklärung vor allem offene Fragen. Unter anderem: Wer soll eine solche Oberschule betreiben und bezahlen?

Mieritz: „Verantworliche wachrütteln“

Martina Mieritz ist nicht die einzige, die diese Entwicklung mit Unbehagen sieht. „Ich mache mir Sorgen, dass unsere Schülerinnen und Schüler nicht mehr gut genug beschult werden können. Kinder brauchen Platz zum Lernen. Ich wünsche mir, dass die Schulentwicklungsplanung alle Verantwortlichen wachrüttelt“, sagt sie. Gemeinsam müssten jetzt Ideen entwickelt, Gespräche geführt und Kooperationen angebahnt werden. „Am besten schnell und unkompliziert“, so Mieritz.

Und auf dem Schenkenländchen ruhen nach Jahren der Überzeugungsarbeit plötzlich die Augen des halben Landkreises. „Wir werden beim Bauen schon hinschauen, dass wir zusätzliche Kapazitäten einplanen“, sagt Oliver Theel. „Aber wir werden es auch nicht schaffen, die drei Züge, die in Wildau fehlen, aufzufangen.“

Von Oliver Fischer