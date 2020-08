Königs Wusterhausen

Die elektronische Verwaltung soll den Bürgern so manchen Behördenweg ersparen. In Dahme-Spreewald ist es seit Jahresbeginn möglich, Fahrzeuge online anzumelden. Wie wird das angenommen? Überraschenderweise eher verhalten, wie erste Zahlen zeigen. Allerdings hat sich durch Corona das Bild schon etwas verändert.

Start im Januar

Seit Januar 2020 bietet der Landkreis Dahme-Spreewald die Online-Zulassung für Fahrzeuge an. Vor der Corona-Krise nahm kaum jemand davon Notiz, das Angebot wurde praktisch nicht genutzt. Im Januar und Februar sind insgesamt sechs Vorgänge registriert worden. Dabei werden 20000 neue und gebrauchte Fahrzeuge jährlich angemeldet.

Doch Corona sorgte bei den Online-Zulassungen sofort für eine Schub. In den Zulassungsstellen wurde der Publikumsverkehr eingeschränkt, da lenkte die Aufmerksamkeit auf das Angebot im Internet. Im März wurden schon 42 Zulassungen online durchgeführt, im Juni waren es 97 Vorgänge. Insgesamt sind seit März 294 Zulassungen online erledigt worden.

Sprechzeit nur mit Termin

Der Zugang zu den Zulassungsstellen ist weiterhin beschränkt. Anliegen von Bürgern würden nur nach vorheriger Terminabsprache bearbeitet, teilte ein Sprecher des Landkreises mit. Täglich gebe es zirka einhundert E-Mails und Anrufe für eine Terminreservierung.

Der Andrang in der Behörde ist ungebrochen, daran hat die Online-Zulassung bisher nichts geändert. Der Landkreis sieht darin zwar eine erhebliche Unterstützung, zur einer nennenswerten Verringerung des Publikumsverkehrs hat das aber nicht geführt. Größere technische Probleme oder Störungen habe es bisher nicht gegeben.

Start im Jahr 2015

Die „internetbasierte Fahrzeugzulassung wurde 2015 bundesweit eingeführt. Ziel sei es, die Zulassung „einfacher, bequemer und effizienter“ zu machen. Bürger, Unternehmen und die öffentliche Verwaltung sollten entlastet werden. Im Land Brandenburg koordinierte Dahme-Spreewald die Einführung in den 18 Zulassungsbehörden. LDS leitet das so genannte Kompetenzteam in Brandenburg.

Zunächst war es online nur möglich, Fahrzeuge abzumelden. Jetzt sind auch Wiederzulassungen, Neuzulassungen, Umschreibungen und Adressänderungen möglich, ein Wunschkennzeichen kann ebenso online bestellt werden.

Mehr als nur ein paar Klicks

Allerdings ist das nicht mit ein paar Klicks getan. Nutzern wird empfohlen, sich erst Videos anzuschauen. Auf der Internetseite des Landes Brandenburg gibt es sogar einen 38-seitigen Benutzerleitfaden, der heruntergeladen werden kann. Dort ist die Antragstellung gut und detailliert erklärt.

Ausweis ist erste Hürde

Doch werden wahrscheinlich viele Interessenten schon an der ersten Hürde scheitern. Denn Voraussetzung für die Online-Zulassung ist, dass der Antragsteller einen neuen Personalausweis mit freigeschalteter eID-Funkion und einen entsprechenden Kartenleser hat. Außerdem muss auf dem Rechner oder Smartphone eine Ausweis-App des Bundes installiert sein.

Antragsteller sollten mögliche offene Rechnungen beim Staat vorher begleichen. Bei der Online-Zulassung wird überprüft, ob es Rückstände bei Gebühren und Steuern gibt. Wenn das der Fall ist, wird der Antrag nicht weiter bearbeitet. Das kann sehr ärgerlich sein, weil man bist dahin schon einen steinigen Antragsweg zurückgelegt hat. Wer diese Prüfung besteht, hat aber trotzdem noch einen langen Weg vor sich.

Es ist empfehlenswert, sich die Erklärungen und Hinweise gut anzuschauen, etwa zu den Unterlagen, die für das Ausfüllen des Antrags benötigt werden. Dann könnte die Zulassung zwischen einer halben und einer Stunde erledigt sein.

Von Frank Pawlowski