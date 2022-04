Teupitz

Seit der russischen Invasion in die Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht. Auch in Dahme-Spreewald kommen immer mehr Menschen an. In der Ausländerbehörde des Landkreises wurden seit Kriegsbeginn bereits 1183 Personen registriert.

Diejenigen, die kommen, kommen über Privatkontakte und werden größtenteils auch privat beherbergt. Mehr als 20 der weit über 1000 privat aufgenommen Ukraine-Flüchtlingen im Landkreis sind zunächst bei Jörg und Svitlana Habermann in Teupitz untergekommen.

Vor Kurzem luden die Habermanns alle Geflüchteten zu einem Treffen in ihren Garten nach Teupitz ein. Quelle: privat

Paar aus Teupitz fasst den Entschluss, Ukraine-Flüchtlinge privat aufzunehmen

Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, gibt es bei dem deutsch-ukrainischen Paar kaum noch ein anderes Thema. „Wir befinden uns seit mehr als acht Wochen im Ausnahmezustand“, sagt Jörg Habermann. Als der 66-Jährige und seine Frau Svitlana Anfang März die Bilder von zerbombten Häusern und Menschen, die in den Kellern und U-Bahnhöfen Schutz vor den Angriffen der russischen Armee suchen, sehen, fassen sie kurzerhand den Entschluss, zu helfen und Geflohene bei sich aufzunehmen.

Svitlana Habermann, 44, stammt aus Charkiw, nach Kiew die zweitgrößte Stadt in der Ukraine. 2015 lernte sie ihren zukünftigen Mann Jörg Habermann kennen, der sie und eine Freundin in seinem Taxi durch die Region chauffiert. Sie verliebt sich und bleibt. Heute lebt das Paar mit der gemeinsamen Tochter, 4, in Teupitz.

Im Haus von Familie Habermann in Teupitz wünscht man sich vor allem eins: Frieden in der Ukraine. Quelle: privat

Svitlana Habermann sorgt sich um ihre Verwandten und Bekannten in der Ukraine

Seit in ihrer Heimat der Krieg tobt, verbringt Svitlana Habermann jede freie Minute am Handy, um zu erfahren, wie es ihrer Mutter, Verwandten und Freunden geht. Nach neuen russischen Angriffen beklagte die Ukraine am Mittwoch weitere Tote und Verletzte in mehreren Regionen des Landes. Das berichten mehrere Medienhäuser. In Charkiw im Osten des Landes seien infolge von Beschuss drei weitere Menschen getötet und sieben verletzt worden, teilte etwa der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mit.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Situation ist sehr belastend. Ich mache mir große Sorgen um meine Verwandten und Bekannten“, sagt Svitlana Habermann. Angesichts des Leids in ihrem Land habe sie nicht dasitzen und nichts tun können. Schon vor dem Kriegsausbruch schickte die Ukrainerin regelmäßig Care-Pakete nach Charkiw, um ihre Eltern, deren Rente kaum zum Leben reicht, zu unterstützen.

Ukraine-Flüchtlinge: Emotionale Szenen am Berliner Hauptbahnhof

„Ukrainische Frauen haben ein großes Herz. Svitlana wollte helfen, egal was es kostet“, sagt Jörg Habermann über das Engagement seiner Frau. Dass sein Haus auf der Teupitzer Höhe einmal zu einer Art Erstaufnahmestelle für Geflüchtete werden würde, damit hat der 66-Jährige nicht gerechnet.

Es begann am 5. März. Nach zig Telefonaten in die Ukraine fuhren Svitlana und Jörg Habermann zum Berliner Hauptbahnhof, um die ersten geflohenen Frauen aus Charkiw, Nachbarinnen einer Verwandten, in Empfang zu nehmen. „Das war sehr emotional. Uns fielen wildfremde Menschen aus Charkiw um den Hals“, erinnert sich Habermann. Danach ging es Schlag auf Schlag. Als nächstes kamen Svitlana Habermanns Schwester mit ihren beiden Kindern über Rumänien nach Deutschland. Es folgten zwei Freundinnen, ein entfernter Cousin, anschließend eine Schwägerin. Auch Svitlanas älterer Tochter und ihrem Lebensgefährten gelang die Flucht von Charkiw nach Deutschland.

Familie Habermann in Teupitz: Bis zu sechs Ukrainer gleichzeitig im Haus

Zwischenzeitlich beherbergten die Habermanns bis zu sechs Ukrainerinnen und Ukrainer gleichzeitig in ihrem zweistöckigem Einfamilienhaus in Teupitz. Die ersten Flüchtlinge konnten sie relativ schnell in einem möblierten Haus in Pätz unterbringen. Für alle anderen wurde kurzerhand das Wohnzimmer sowie Jörg Habermanns Arbeitszimmer im ersten Stock zum Gästezimmer. Dank eines breiten Netzwerks ist es den Habermanns gelungen, fast alle ihre „Schützlinge“ zügig in Wohnungen, Bungalows oder bei anderen Helfenden in der Region unterzubringen.

Ruhe ist deswegen noch längst nicht eingekehrt im Haus der Habermanns. Das Paar will den Menschen das Ankommen erleichtern, begleitet sie bei Behördenterminen, hilft beim Ausfüllen der Papiere und vermittelt Kontakte bei der Jobsuche. „Es ist ganz schön stressig, aber ich würde es immer wieder machen“, sagt Jörg Habermann.