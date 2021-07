Dahme-Spreewald: Polizei sucht Hinweise auf mehrfache Diebin

Dahme-Spreewald

Mit richterlichem Beschluss sucht die Polizei eine Frau, die sich im Mai 2021 wegen des Diebstahls in mehreren Fällen strafbar gemacht hat. So kam es zu mindestens fünf bei der Polizei angezeigten Diebstählen im Landkreis Dahme-Spreewald, genauer gesagt in Wildau und Königs Wusterhausen sowie in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Fälle scheinen alle mit dieser Frau zu tun zu haben. Die Unbekannte betrat Büros und Geschäfte und stahl Handys, Handtaschen und Geldbörsen.

Diese Frau sucht die Polizei. Quelle: Polizei

In einem Geschäft in Königs Wusterhausen konnten von einer Überwachungskamera Bilder der Frau aufgenommen werden. Vermutlich, so teilt die Polizei mit, ist die Gesuchte mit einem Komplizen in einem silbernen VW Golf älteren Baujahrs unterwegs. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Frau oder zu ihrem Aufenthaltsort geben können. Wer helfen kann, soll sich unter Tel. 03375/ 2700 an die Polizei in Königs Wusterhausen wenden oder im Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben das Hinweisformulare ausfüllen.

Von MAZonline