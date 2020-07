Königs Wusterhausen

Trockenheit, Schädlingsbefall und Waldbrände haben den Wälder im Süden Brandenburgs in den vergangenen Jahren schwer zugesetzt. Auch wenn es in den letzten Wochen wieder mehr Niederschlag gegeben hat, leiden die Wälder in Dahme-Spreewald immer noch unter den Folgen der trockenen Sommer 2019 und 2018. „Den Bäumen machen die Vorschädigungen der letzten Jahre zu schaffen“, erklärt Tim Ness, Leiter der Landeswaldoberförsterei Hammer.

Wassermangel führe bei Bäumen zu Stress, der ihre natürlichen Abwehrkräfte schwäche, so Ness. Die größte Bedrohung seien Schädlinge wie der Borkenkäfer, der Kiefernprachtkäfer oder bestimmte Pilze, die die Bäume angreifen, wenn sie vorgeschädigt sind. „Aktuell haben wir zwar einen Sommer, der viele Förster durchatmen lässt, das Grundwasserdefizit ist jedoch nach wie vor nicht behoben“, sagt Tim Ness. Denn die Grundwasserbildung findet nicht in der warmen Jahreszeit, sondern im Winter statt und der war auch in diesem Jahr zu arm an Niederschlägen gewesen.

Weg von der Monokultur, hin zu mehr Laubmischwald

Der Anteil geschädigter Bäume in Brandenburg nimmt laut der aktuellen „Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 2019“ für Berlin und Brandenburg stetig zu. So galt 2018 ungefähr die Hälfte aller Baumarten im Land als unbeschadet. 2019 waren es nur noch 15 Prozent. Der Anteil der stark beschädigten Bäume stieg 2019 auf fast 40 Prozent. Ursache sind nach Angaben der Statistik die langen Trockenheitsperioden in den vergangenen Jahren.

Um die Wälder fit für den Klimawandel zu machen, setzen die Umwelt- und Forstbehörden seit Jahren auf einen klimagerechten Umbau der Wälder: Weg von der vielerorts verbreiteten Kiefernmonokultur und hin zu mehr Laubmischwäldern, die die Feuchtigkeit besser speichern können und widerstandsfähiger gegen klimatische Schwankungen und Schädlingsbefall sind.

Vogel : „Werden Sie aktiv für Ihren Brandenburger Wald“

Um den Waldumbau weiter voranzutreiben, will das Umweltministerium künftig private Waldbesitzer stärker in die Pflicht nehmen. In einem Schreiben von Umweltminister Axel Vogel ( Bündnis 90/Die Grünen) an die rund 93.000 privaten Besitzer kleinerer Waldflächen mit einer Größe von bis zu zehn Hektar fordert der Minister die Waldeigentümer zu verstärktem Engagement in puncto Waldumbau auf.

Die Eigentümer kleinerer Wälder ruft Vogel dazu auf, bestehende Förder- und Beratungsmöglichkeiten zu nutzen. „Bitte werden Sie aktiv für Ihren Brandenburger Wald“, heißt es in dem Brief. Wo dies nicht geschehe, könne der Landesforst beauftragt werden, die Flächen zu bewirtschaften.

Niedrige Holzpreise erschweren Waldumbau

Das stößt nicht überall auf Verständnis. Enno Rosenthal vom Waldbauernverband Brandenburg begrüßt den Vorstoß des Ministers grundsätzlich, bezweifelt aber, dass die vorgeschlagenen Mittel die erwünschte Wirkung zeigen werden. „Wichtiger wäre es zunächst, die kleinen Waldbesitzer zu organisieren.“ Der Fokus müsse darauf liegen, die Waldeigner zusammenzuschließen, dann ließen sich Waldumbaumaßnahmen auch effektiver durchsetzen.

Holzernte: Die niedrigen Holzpreise erschweren den Waldumbau. Quelle: Rainer Schüler

Zudem gebe es Unterschiede in der privatwirtschaftlichen Nutzung von Wäldern und in der Bewirtschaftung eines Landesforsts. Bevor ein Wald umgebaut werden könne, müsste zunächst Holz eingeschlagen werden. Angesichts der drastisch gesunkenen Holzpreise gebe es für private Waldbesitzer derzeit jedoch kaum Anreiz, alte Bäume zu fällen.

„Eigentum verpflichtet, das gilt auch für Wälder“

Kai Hagemann ist Forstsachverständiger und berät private Waldbesitzer, wie sie ihre Waldflächen umbauen können. Er sieht eindeutig die Eigentümer in der Pflicht, sich für die Zukunft ihrer Wälder einzusetzen. „Eigentum verpflichtet, das gilt auch für Wälder“, sagt der Wald-Berater. Er informiert die Besitzer zu Fördermöglichkeiten oder vermittelt Kontakte zu Forstunternehmen, die die Wälder bewirtschaften.

Auch er hält es für notwendig, die kleinteilige Struktur des Waldbesitzes in effizienteren Einheiten zusammenzufassen. In einigen Fällen rät er Besitzern kleinerer Wälder, die sich nicht um ihren Besitz kümmern können oder wollen auch ihren Wald zu verkaufen. „Niemand ist gezwungen, einen Wald zu besitzen.“

Von Feliks Todtman