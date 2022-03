Dahme-Spreewald

Die hohen Benzin- und Dieselpreise sind schon für Privathaushalte ein Schock, bei der regionalen Busgesellschaft RVS reißen sie riesige Löcher in die Kasse.

Laut RVS-Geschäftsführer Siegfried Richter verfährt die Busflotte der RVS am Tag etwa 7000 Liter Dieselkraftstoff. Schon eine Preiserhöhung um zehn Cent kostet die RVS pro Jahr 250.000 Euro mehr. Wenn der Dieselpreis aber, wie aktuell, einen ganzen Euro höher liegt als im Januar vergangenen Jahres, dann zahlt die Busgesellschaft täglich 7000 Euro drauf. Bleibt es so, summiert sich das im Jahr auf 2,5 Millionen Euro.

Große Verunsicherung und Unmut

Zwar hat die RVS eigene Tanklager, die nur einmal im Monat befüllt werden. Der Kraftstoff wird in großen Mengen eingekauft und ist daher günstiger als an der Tankstelle – zumal sich mit den schwankenden Tagespreisen auch etwas jonglieren lasse, so Richter. Aber der grundsätzliche Preisanstieg ist letztlich für die Verkehrsgesellschaft ebenso spürbar wie für jeden anderen Nutzer auch. Und angesichts des rasanten Anstiegs der vergangenen Tage ist auch völlig unklar, ob der Höhepunkt inzwischen erreicht ist, ob die Preise weiter steigen, ob die Politik mit Steuersenkungen gegensteuert oder auch nicht. „Da machen sich in der Branche derzeit große Verunsicherung und auch Unmut breit“, sagt Richter.

Bis zu 7000 Euro mehr für Diesel – pro Tag: die Busse der RVS. Quelle: Gerlinde Irmscher

Immerhin: Die Mehrkosten landen nicht direkt beim Bürger. Abfangen muss die Kosten erst einmal der Landkreis als Träger der RVS. Und auch mittelfristig sei es unwahrscheinlich, dass die Mehrkosten eins zu eins an die Nutzer weitergereicht werden. Die nächste Tariferhöhung steht erst zum 1. Januar kommenden Jahres an, aber die Fahrtarife werden im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg politisch festgelegt, sie decken ohnehin nie die tatsächlichen Kosten.

Politik schreckt vor deutlichen Preisanhebungen zurück

„In den vergangenen beiden Jahren hätten wir die Tarife eigentlich jeweils um mindestens fünf Prozent anheben müssen, um die Corona-Ausfälle zu kompensieren“, sagt Richter. Defacto gab es 2020 eine Preiserhöhung um 1,5 Prozent, 2021 wurden die Ticketpreise überhaupt nicht angehoben. „Man befürchtet, dass man die Menschen abschreckt, wenn man die Preise derart anhebt. Ziel ist es ja, den ÖPNV zu stärken“, so Richter.

Im Ergebnis türmt sich der Kostenberg dann beim Landkreis auf – wo Kämmerer Stefan Klein ohnehin gerade angesichts der mittelfristigen Investitionsvorhaben der Busgesellschaft schwindelig wird. Denn die RVS will perspektivisch gleich zwei neue Betriebshöfe errichten.

RVS plan Betriebshöfe in Königs Wusterhausen und Duben

Einen in Duben für den Süden des Landkreises und einen wahrscheinlich in Königs Wusterhausen für den Norden. Geschätzte Gesamtkosten: Rund 80 Millionen Euro. Zudem hat der Kreistag beschlossen, dass die CO2-Emissionen landkreisseitig halbiert werden sollen. Die RVS will deshalb bei der Bestellung neuer Busse stärker auf wasserstoffbetriebene Busse setzen. „Da müssen wir aber etwa zehn Stück anschaffen, um die geforderte Quote zu erreichen“, so Richter. Da die Busse etwa dreimal so viel kosten wie Dieselfahrzeuge, sind das auch noch einmal rund vier Millionen Euro zusätzlich, die der Landkreis als Träger stemmen müsste.

Aktuell hofft Siegfried Richter deshalb, dass der RVS wenigstens bei den Fahrgastzahlen von der Preisexplosion an den Tankstellen profitiert. Aktuell leide man immer noch unter den Corona-Folgen. „Die Fahrgastzahlen sind noch nicht wieder auf Vor-Pandemie-Niveau“, sagt er. Ob die hohen Benzin- und Dieselpreise nun die Menschen dazu bewegen, das eigene Auto stehen zu lassen und den ÖPNV zu nutzen, lasse sich frühestens Ende März sagen, wenn die monatliche Fahrgaststatistik vorliegt.

Von Oliver Fischer