In der Technischen Hochschule Wildau können sich Interessenten bald für einen neuen Studiengang einschreiben. Er nennt sich „Radverkehr in intermodalen Verkehrsnetzen“ und startet im kommenden Jahr. Ein mögliches Thema haben die künftigen Master-Studierenden dann praktisch vor der Nase.

Kommunalpolitiker der Region haben sich einen Radweg auf die Fahnen geschrieben, der vom Bahnhof Eichwalde bis zum Bahnhof in Königs Wusterhausen führt. Er soll westlich entlang der Bahnlinie entstehen. Beschlüsse dazu sind bereits gefasst worden. Erst einmal geht es jetzt darum zu prüfen, ob ein solcher Radweg überhaupt machbar ist. Außerdem soll geklärt werden, wer die Planung und den Bau übernimmt. Auch die Fördermöglichkeiten sollen untersucht werden.

„Kreuzungsarmer“ Verlauf

Der überörtliche Radweg soll möglichst über kommunale Grundstücke verlaufen und „kreuzungsarm“ sein, lautet die Vorgabe. Für Wildau hat der Stadtrat soeben eine Route benannt, die auf ihre Machbarkeit geprüft werden soll. Sie verläuft vom Bahnübergang Westkorso zum Bahnübergang Freiheitstraße, zum S-Bahnhof Wildau bis zur Ortsgrenze nach Königs Wusterhausen.

Mit diesem durchgehenden Radweg würde die Situation für alle Radfahrer verbessert, vor allem aber würden Schüler der weiterführenden Schulen davon profitieren, die zwischen den Orten unterwegs sind. So steht es in dem Wildauer Beschluss, der von der Fraktion BfW/Grüne eingebracht und einstimmig bestätigt worden ist. In Zeuthen haben CDU, FDP und Bündnisgrüne die Initiative gestartet.

Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) verkündete im jüngsten Stadtrat, dass die Stadt ab 2021 einer interkommunalen Arbeitsgruppe zur Radverkehrsförderung angehören wird. An dem Projekt sind Zeuthen, Eichwalde, Schönefeld und Schulzendorf beteiligt. Königs Wusterhausen will ebenfalls dazustoßen. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hat unlängst mitgeteilt, dass er eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet hat. Ziel sei es, die Entwicklung eines durchgehenden Radwegenetzes über Gemeindegrenzen hinweg voranzutreiben.

Webseminar der TH Wildau

Die Technische Hochschule veranstaltet am 9. Dezember eine digitale Podiumsdiskussion zu dem Thema. Eine Anmeldung zur Podiumsdiskussion ist nicht erforderlich. Auf der Internetseite der TH ist ein Link zur Teilnahme veröffentlicht. Von 16 bis 18 Uhr geht es um die Radverkehrsförderung in Kommunen. Mit dabei sind neben Wildaus Bürgermeisterin eine Vertreterin der Projektgruppe Nationale Radverkehrsplan, der Projektleiter der Bike-und-Ride-Offensive der Deutschen Bahn und der Vizepräsident für Forschung und Transfer der TH Wildau. Auf dem Programm stehen Kurzvorträge, unter anderem von Vertretern der Initiative Bike2BER und der Königs Wusterhausener Regionalgruppe des ADFC.

Die Technische Hochschule kann für die beteiligten Kommunen ein wertvoller Ratgeber werden. Im Februar erhielt die TH die offizielle Urkunde für eine von deutschlandweit sieben Radverkehr-Stiftungsprofessuren, die erstmals vom Bundesverkehrsministerium gefördert werden. „Wir stellen den Radfahrern Verbündete an die Seite, die ihr Know-How in Zukunft gezielt vor Ort und in den Gemeinden und Städten einsetzen können“, erklärte Minister Andreas Scheuer damals.

Die Absolventen des neuen dreisemestrigen Radverkehr-Studiengangs sollen einmal Konzepte und Strategien für den Radverkehr erarbeiten und umsetzen. Dabei gehe es immer auch um die Kombination verschiedener Verkehrsmittel, wie die TH mitteilte. Die Bewerbungsfrist für das Sommersemester 2021 beginnt am 15. Dezember. Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften im Rahmen der Radverkehrsplanung sei da, sagte Professor Ralf Kohlen, der kommissarische Studiengangsprecher.

In Wildau haben die Stadtverordneten im Oktober bereits ein Sofortprogramm zu Förderung des Radverkehrs beschlossen. Bei allen Planungen zum öffentlichen Raum soll künftig auf angemessenen Platz für Radfahrer geachtet werden. Die Stadtverwaltung soll bis Ende 2021 ein Radverkehrskonzept für Wildau vorlegen.

