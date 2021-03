Dahme-Spreewald

Die Gemeinden im Landkreis werden in diesem Jahr so wenig Kreisumlage zahlen müssen wie noch nie. Im Kreishaushalt, den der Kreistag am Mittwochabend in Wildau verabschiedet hat, wurde eine Kreisumlage von 34 Prozent festgelegt. Das ist ein Prozentpunkt weniger als im vorigen Jahr und de facto der niedrigste Satz in Brandenburg.

Diese Festlegung wurde von allen Fraktionen des Kreistags gelobt. Linken-Fraktionschef Stefan Ludwig etwa sprach von einem „guten Signal für die Gemeinden“, UBL-Fraktionschef Frank Selbitz nannte die Zahl einen „guten Kompromiss“. Die Gemeinden im Kreis können damit mehr Geld für eigene Zwecke ausgeben, was allgemein vor dem Hintergrund der höheren Belastung wegen Corona begrüßt wurde. Im kommenden Jahr soll die Kreisumlage dann auf maximal 37 Prozent angehoben werden – darüber soll aber später im Jahr noch einmal beraten werden.

Die Absenkung führt beim Landkreis selbst wegen der sinkenden Steuereinnahmen zu einem Fehlbetrag von 3,3 Millionen Euro in diesem und sechs Millionen Euro im kommenden Jahr. Sie soll aber auch ein Signal an die Gemeinden sein, die – wie Eichwalde – aktuell gegen die Höhe der Kreisumlage klagen, oder die – wie außerdem Königs Wusterhausen und Zeuthen – Einwendungen gegen den Entwurf des Kreishaushalts vorgebracht hatten.

Kämmerer rechnet mit Kreditaufnahmen

Unter anderem hatten die Gemeinden dabei kritisiert, dass der Landkreis erneut nicht ausreichend den Finanzbedarf der Kommunen berücksichtigt habe. Auch die Kreisarbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes hatte das gerügt und gefordert, die Kreisumlage für beide Jahre auf 35 Prozent einzufrieren. Nach einigen Vorberatungen einigten sich die Fraktionen und Kreiskämmerer Stefan Klein deshalb darauf, die Umlage vorerst abzusenken. Der Kreistag wertete nun die 34 Prozent als guten Weg – zumal weiterhin auch noch der Kreisstrukturfonds zur Verfügung steht. Aus diesem sollen vor allem ärmere Kommunen bei Investitionen unterstützt werden. Für dieses Jahr stehen dafür 2,5 Millionen Euro zur Verfügung, im kommenden Jahr sollen es zwei Millionen Euro sein.

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 umfasst insgesamt 760 Millionen Euro, das sind noch einmal 60 Millionen Euro mehr als beim vorigen Doppelhaushalt. Im Ergebnishaushalt wird mit einem Defizit von 13 Millionen Euro in diesem Jahr und mehr als 30 Millionen Euro im kommenden Jahr gerechnet. Für eigene Investitionen – etwa den Jobcenterneubau oder die Sanierung von Gymnasien – sind 63 Millionen Euro eingeplant. Für die kommenden fünf Jahre rechnet Kämmerer Stefan Klein erstmals seit Jahren mit Kreditaufnahmen von rund 40 Millionen Euro.

