Dahme-Spreewald

Die SPD war bei Wahlen in Dahme-Spreewald stets sehr erfolgreich. Zuletzt eroberte sie das Direktmandat für den Bundestag wieder zurück. Bei den Landtagswahlen haben ihre Kandidaten die Nase vorn. Bei Kommunalwahlen schneiden die Sozialdemokraten gut ab, seit Jahrzehnten stellen sie auch den Landrat.

Rathäuser in LDS waren Hochburgen der SPD

Ganz anders sieht es bei den kommunalen Spitzenämtern aus, die in den 1990er und in den 2000er Jahren noch Hochburgen der SPD waren. Dieter Klischies in Eichwalde, Gerd Richter in Wildau, Jochen Wagner und Lutz Franzke in Königs Wusterhausen, Beate Burgschweiger in Zeuthen zählten zur Riege sozialdemokratischer Bürgermeister. Nun kann man die Rathauschefs mit SPD-Parteibuch an einer Hand abzählen. Und ihre Zahl könnte sich weiter verringern.

Lübbens SPD-Bürgermeister steht vor dem Aus. Und in Wildau droht der letzten verbliebenen SPD-Bürgermeisterin im Nordkreis eine Abwahl. In Königs Wusterhausen, der größten Stadt in Dahme-Spreewald, stellten die Sozialdemokraten zuletzt nicht mal mehr einen eigenen Kandidaten auf.

Der Unterbezirk Dahme-Spreewald, die Kreis-SPD, ist angesichts dieser Entwicklung auffallend gelassen, als spielte der Kampf um die Rathäuser keine große Rolle mehr. Oder trügt der Eindruck?

Ehrenvorsitzender Peter Danckert: SPD in LDS nutzt Chancen nicht

Der langjährige SPD-Unterbezirksvorsitzende und frühere Bundestagsabgeordnete Peter Danckert verfolgt die Entwicklung mit Sorge. Der 81-Jährige ist Ehrenvorsitzender der SPD Dahme-Spreewald. Er glaubt, dass die SPD nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl – in Brandenburg errang sie alle Direktmandate – auch kommunal erstarken könnte. „Diese Chance muss man nutzen, um Erfolge auch auf kommunaler Ebene herbeizuführen. Das ist im Moment nicht erkennbar“, sagt er.

Nach seiner Ansicht wird diese Chance vor allem in Wildau gerade vertan. Danckert, der dem dortigen SPD-Ortsverein angehört, sieht seine Partei in der Defensive. „Ich wundere mich sehr darüber, dass die Kreis-SPD so entspannt auf das Phänomen in Wildau schaut.“

Abwahlverfahren gegen Wildaus Bürgermeisterin Homuth

Gegen Wildaus SPD-Bürgermeisterin Angela Homuth ist nun ein Abwahlverfahren initiiert worden. Sie war erst im Mai 2019 für acht Jahre gewählt worden. Ihre Kritiker werfen ihr vor, ungeeignet für das Amt zu sein und die Stadtentwicklung zu behindern. Homuth, die auch Vorsitzende der Wildauer SPD ist, sowie die SPD-Fraktionschefin im Stadtrat, Susanne Ziervogel, werfen den Initiatoren des Abwahlverfahrens unlautere Methoden vor.

„Diese Kritik ist völlig unberechtigt“, meint hingegen Peter Danckert. Das Bürgerbegehren habe gezeigt, dass ein Teil der Wildauer nicht hinter der Bürgermeisterin stehe. „Jetzt entscheiden die Bürger, ob sie im Amt bleibt oder nicht.“ Dass Homuth sich selbst gute Noten ausstellt, sei ihre Sache. 2500 Wildauer, die das Abwahlverfahren befürwortet haben, sähen das nicht so. „Das ist eine Tatsache, über die man nicht hinweggehen kann.“

Kritik aus den Reihen der Wildauer SPD

Zuletzt hatte Thomas Flieger aus dem Wildauer SPD-Vorstand einen anderen Kurs in der Stadtpolitik angemahnt. Er sprach von einer verfahrenen Lage, für die die SPD mitverantwortlich sei. Von seiner Partei forderte er einen „zugewandten Dialog“ mit den Wildauern.

Von der Kreis-SPD war in der Auseinandersetzung mit der Wildauer Bürgermeisterin bisher wenig zu hören. Die Vorsitzende Tina Fischer stellte sich während der Korruptionsermittlungen hinter Homuth. Die Einstellung der staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen die Bürgermeisterin hat die SPD selbst aber nicht öffentlich kommentiert. Auf der Internetseite der SPD-Dahme-Spreewald wurde dazu lediglich eine Erklärung von Homuths Anwältin veröffentlicht.

SPD-Chefin Tina Fischer: Volle Rückendeckung für Angela Homuth

Das ließ den Eindruck entstehen, die Partei stehe, wenn überhaupt, nur halbherzig zur angeschlagenen Bürgermeisterin. Tina Fischer widerspricht dem. „Sie hat von uns die volle Unterstützung und die volle Rückendeckung“, sagt sie. Die Unterschriften für das Abwahlbegehren seien ein demokratisches Mittel, das sie nicht zu bewerten habe. Die Stimmen müsse man ernst nehmen.

Tina Fischer glaubt, dass Homuth trotzdem nicht abgewählt wird „Ich gehe auch jetzt davon aus und hoffe, dass sie Bürgermeisterin in Wildau bleibt. Alles, was wir als SPD dafür tun können, werden wird tun.“ Homuth habe gute Arbeit für die Stadt geleistet. „Ich hoffe, dass sie das weitermachen kann.“

Wildauer Bürgerinitiative sammelte fast 2800 Unterschriften für Abwahl

Die Wildauer Bürgerinitiative für Demokratie und Transparenz sammelte knapp 2800 Unterschriften für ein Abwahlverfahren gegen Wildaus Bürgermeisterin. 2500 Stimmen waren gültig, das Quorum von 2200 Stimmen wurde damit deutlich übertroffen.

Ein Beschluss zur Gültigkeit des Bürgerbegehrens durch die Wildauer Stadtverordneten steht noch aus. Dazu wurde für den 1. Februar eine Sondersitzung einberufen. Wird das Ergebnis bestätigt, muss binnen zwei Monaten ein Bürgerentscheid zur Abwahl der Bürgermeisterin durchgeführt werden.

Von Frank Pawlowski