Dahme-Spreewald

Im Wildauer A10-Center ist gerade eine Corona-Teststelle für kostenlose Schnelltests eröffnet worden. Wer negativ ist, kann aber trotzdem nicht in den umliegenden Läden einkaufen. Die meisten mussten wegen des neuen Lockdowns nach Ostern wieder schließen. Passt das zusammen? Nein, findet die Dahme-Spreewälder SPD-Bundestagsabgeordnete Sylvia Lehmann. Sie spricht sich deshalb dafür aus, regionale Öffnungen im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Tourismus zu ermöglichen.

Sylvia Lehmann: „Wir müssen mutiger sein“

„Wir müssen da mutiger sein“, sagt die Politikerin. Die Gratwanderung ist ihr durchaus bewusst. Gerade berät der Bundestag über die neue bundesweite Notbremse, die einheitliche Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden vorsieht, wenn bestimmte Inzidenzwerte überschritten werden. Lehmann kann die Argumentation zwar nachvollziehen, plädiert aber dennoch für punktuelle Lockerungen. „Wo es diese Möglichkeiten gibt, sollten wir diese entschieden nutzen.“

Im Wildauer Einkaufszentrum zum Beispiel würde nach ihrer Ansicht nichts dagegen sprechen, dass negativ getestete Besucher einkaufen können oder ein Lokal besuchen. Einzelhändler und Gastronomen verfügten über ausgefeilte Hygienekonzepte. Sie verweist auf die Landeshauptstadt Potsdam oder auf Berlin, wo die Läden für Kunden mit einem negativen Corona-Test geöffnet sind.

Im Wildauer A10-Center wurde vor wenigen Tagen eine Corona-Teststelle eröffnet. Wer negativ ist, darf aber trotzdem nicht einkaufen, die umliegenden Läden sind vorerst geschlossen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Auch für Kommunen in Dahme-Spreewald müsse das möglich sein. Im Kreistag und beim Landrat hat sie bereits für ihren Vorschlag geworben. Im Landtag wirbt sie um Unterstützung, damit in der Corona-Verordnung des Landes solche Ausnahmen möglich werden.

Heidesee und Luckau sind schon bereit

Die Kommunen stehen bereit. Heidesee und Luckau wollen Modellregion sein. Denkbar sei das auch in Wildau, wo es in der Technischen Hochschule ein weiteres großes Testzentrum gibt. Auch Schönefeld käme nach Ansicht von Sylvia Lehmann dafür in Frage. Am Einrichtungshaus Höffner gibt es eine Teststelle, der Einkauf mit einem negativen Ergebnis ist aber weder dort noch in den anderen benachbarten Häusern möglich.

In Brandenburg hat sich mit der Uckermark sogar ein Landkreis als Modellregion beworben, ebenso die Stadt Cottbus. Für Sylvia Lehmann ist Dahme-Spreewald ebenfalls ein geeigneter Kandidat dafür. Voraussetzung sei eine strikte Überwachung des Infektionsgeschehens und die Einhaltung der bestehen Auflagen wie die Maskenpflicht oder das Abstandsgebot.

Lehmann: Nicht nur auf Inzidenz schauen

Welche Lockerungen es gibt, dürfe nicht nur anhand der Inzidenzwerte in einer Region entschieden werden. Mit betrachtet werden müssten beispielsweise die Ansteckungsrate, die Testrate und die Zahl der verfügbaren Intensivbetten. „Das wird generell bisher nicht differenziert genug gesehen. Man kann nicht einzig und allein die nackten Fallzahlen heranziehen.“ Auf diese Weise ergäben sich regional sehr unterschiedliche Bilder.

Den Kommunen und dem Landreis seien noch die Hände gebunden. Sie müssten die Landesverordnungen umsetzen. Doch die Unzufriedenheit sei groß, wie Sylvia Lehmann in den zurückliegenden Wochen festgestellt hat. „Einzelhändler und Gastronomen fragen mich, warum wir ihnen das antun. Viele haben ihre Rücklagen aufgebraucht.“ Habe es im ersten Lockdown noch viel Verständnis gegeben, sei die Zustimmung inzwischen geschwunden. „Die Stimmung ist gekippt. Man spürt die Ängste die Verunsicherung.“ Corona fordere viele Todesopfer. „Aber viele Existenzen gehen zugrunde“, so die SPD-Politikerin.

Höffner-Chef besorgt über Bundes-Notbremse

Thomas Dankert, Geschäftsführer von Höffner in Waltersdorf und weiterer Höffner-Häuser in Deutschland, unterstützt Vorschläge für pragmatische Lösungen vor Ort. Er sieht den guten Willen von Kommunalpolitikern und den fehlenden Spielraum angesichts der strengen Auflagen. Die Forderungen an die Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter zu testen, sei bei Höffner längst erfüllt. „Wir machen das seit einem Jahr“, berichtet er. Dankert sieht die geplante bundesweite Corona-Notbremse mit Sorge. „Lockerungen werden dann nicht mehr möglich sein“, sagt er.

Von Frank Pawlowski