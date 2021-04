Dahme-Spreewald

Der Bundestag soll heute den Bundes-Lockdown beschließen, der nächtliche Ausgangssperren, Ladenschließungen und Schulschließungen ab bestimmten Inzidenzwerten vorsieht. Die Dahme-Spreewälder SPD-Bundestagsabgeordnete Sylvia Lehmann stimmt dafür.

Wirksame Maßnahmen nötig

Lehmann erklärte am Mittwoch: „Wir brauchen wirksame Maßnahmen, die uns helfen, die Zahl der Infektionen deutlich und schnell zu senken. Die bundeseinheitlichen Regelungen sind eng mit den Ländern abgestimmt und bis zum 30. Juni begrenzt. Sie sollen für mehr Klarheit und Verständnis sorgen.“

Ausschlaggebend für ihre Zustimmung sei, dass zahlreiche Änderungen durchgesetzt werden konnten, die Lehmanns Forderungen nach „vernünftigen Öffnungsperspektiven“ zum Teil realisieren. So würden Modellregionen in Zuständigkeit der Länder auch weiterhin möglich sein. Über verbindliche bundesweite Regeln dafür werden derzeit diskutiert. Ausnahmen wurden ausdrücklich für Bildung und den Einzelhandel aufgenommen. Mit einer Ausgangssperre folge die Bundesregierung erfolgreichen Beispielen europäischer Nachbarländer, die die dritte Welle so in den Griff bekamen.

Hilfen müssen verlängert werden

Unstrittig sei, dass angesichts der weiteren Einschränkungen die Hilfsprogramme vor allem für Familien, Beschäftigte, Betriebe und Kultureinrichtungen aufgestockt und bis zum Jahresende verlängert werden müssen. Dies gilt besonders für die Branchen und Betriebe, die dauerhaft und besonders besonderem Maße von den Schließungen oder Reduzierungen des Geschäftsbetriebes betroffen sind. Als Beispiele nannte sie Gastronomie, Tourismus und Schausteller.

Sylvia Lehmann hatte kürzlich in der MAZ den Landkreis Dahme-Spreewald und Kommunen aufgefordert, bei Lockerungen von Corona-Auflagen mutiger zu sein. Sie warb dafür, regionale Öffnungen im Einzelhandel, im Tourismus und in der Gastronomie zu ermöglichen. Wo punktuelle Lockerungen möglich seien, sollten sie entschieden genutzt werden, sagte sie.

Über Öffnungen diskutieren

Einen Widerspruch zum Ja zur Bundes-Notbremse im Bundestag sieht sie nicht. „Ich setze mich ungebrochen für progressive Debatten über vernünftige Öffnungsstrategien ein, die neben der Inzidenzzahl die Impfquote, die regionale Situation des Gesundheitswesens, Testmöglichkeiten und Hygienekonzepte berücksichtigen. Ich kann die Hilferufe der Intensivmediziner jedoch nicht überhören und die Warnungen der Virologen nicht ignorieren.“ Die zurückliegenden 14 Monate der Pandemie hätten gezeigt, dass der Förderalismus in Krisenzeiten an seine Grenzen stoße.

Von Frank Pawlowski