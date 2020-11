Dahme-Spreewald

Schulbusse können gefährlich sein in diesen Tagen: Die Kinder, die an der Bushaltestelle vielleicht noch auf Abstand achten, sitzen darin gedrängt, dicht an dicht. Viren haben so vergleichsweise leichtes Spiel. So sehen es jedenfalls die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Tina Fischer und Ludwig Scheetz.

„Die Schulen selbst bemühen sich teils mit komplexen Maßnahmen um die Reduzierung der Kontakte zwischen den Schülern, aber auf dem Weg von und zur Schule im Bus sind dann alle wieder nah zusammen“, so Tina Fischer. Scheetz sagt: „Wenn dann nach der Vielzahl an Schülern gleich auch noch Seniorinnen und Senioren denselben Bus benutzen, hat das Virus natürlich leichtes Spiel.“

Landrat unterstützt die Idee

Deshalb haben sie bei der Kreisverwaltung Dahme-Spreewald angeregt, morgens zusätzliche Schulbusse einzusetzen, um die Situation zu entzerren. Unterstützen wollen beide bei der Beschaffung von Fördermitteln. Betroffen seien nur einige Linien und das auch nur zu den Stoßzeiten der Schülerbeförderung, heißt es in einer Mitteilung der beiden Landespolitiker.

Stephan Loge ( SPD), Landrat von Dahme-Spreewald, unterstützt das Ansinnen. Der Vorschlag sei „in der aktuellen Situation gut und richtig“. Man werden dem Vorschlag beim Landkreis prüfen.

