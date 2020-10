Dahme-Spreewald

Dem Kreistag von Dahme-Spreewald steht womöglich die umfangreichste Überprüfung seiner Geschichte bevor. Die Fraktionen von SPD und CDU bringen gemeinsam einen Antrag ein, nachdem die Mitglieder des Kreistages sowie sachkundige Einwohner nicht nur auf eine mögliche Stasitätigkeit hin überprüft werden sollen, sondern auch auf Verfassungstreue und einen möglichen kriminellen Hintergrund.

Ausgangspunkt war eigentlich ein Antrag der AfD-Fraktion, die erneut die Stasi-Akten der Kreistagsmitglieder überprüft wissen möchte. Ähnliche Anträge hatte die AfD zuletzt auch in mehreren anderen Kreistagen eingebracht. Eine reine Stasi-Überprüfung war allerdings im Kreisausschuss kritisch gesehen worden. „Wir haben damit grundsätzlich kein Problem“, sagt SPD-Fraktionschef Thomas Irmer. Zumal seit der letzten Überprüfung vor zehn Jahren neue Unterlagen rekonstruiert wurden und eine erneute Überprüfung durchaus andere Ergebnisse bringen könnte. „Das von der AfD vorgeschlagene Verfahren war aber problematisch, und uns ging dieser Antrag nicht weit genug. Es ist dahingestellt, welchen Einfluss eine frühere Tätigkeit für die Stasi noch auf die heutige Politik eines Betroffenen hat. Ich finde, 30 Jahre nach der Wende sind andere Fragen brisanter.“

Verfassungsschutz soll angefragt werden

Sofern der Kreistag dem Antrag zustimmt, soll deshalb nicht nur die Jahn-Behörde nach allen vor 1972 geborenen Kreistagsmitgliedern befragt werden. Zusätzlich soll auch der Verfassungsschutz um Auskunft gebeten werden, ob gegen Mitglieder des Kreistages belastendes Material vorliegt.

Ziel dieses Punktes dürfte vor allem die AfD-Fraktion sein, die das Verfahren mit ihrem Antrag ins Rollen brachte, auch wenn die Fraktionsvorsitzenden das so nicht formulieren. Der Verfassungsschutz hatte in seinem jüngsten Bericht vom Juni dieses Jahres den gesamten Brandenburger AfD-Landesverband als „Verdachtsfall“ eingestuft und unter Beobachtung gestellt. „Wir wollen schon gerne wissen, ob wir jemanden dabei haben, dessen Verfassungstreue angezweifelt wird“, sagt der Vorsitzender der Fraktion CDU/ FDP/Bauern, Olaf Schulze.

Auch Führungszeugnis soll erstellt werden

Wie umfangreich sich der Verfassungsschutz allerdings über Einzelpersonen äußert, ist unklar. Denn anders als bei der Stasi-Unterlagenbehörde, die bis mindestens 2030 angefragt werden kann, sind Auskunftsersuchen beim Verfassungsschutz nicht gesetzlich geregelt. „Wahrscheinlich wird man dort nicht über jeden, den man beobachtet, Auskunft geben. Vielleicht hält man sich auch aufgrund laufender Ermittlungen zurück. Aber im Bericht sind auch Namen von Personen enthalten. Vielleicht bekommen wir ja Antwort“, so Schulze.

Darüber hinaus sieht der Antrag auch vor, dass ein erweitertes Führungszeugnis von jedem Kreistagsmitglied, jedem Mitglied des Jugendhilfeausschusses und jedem fachkundigen Einwohner erstellt wird. Das wäre ebenfalls Neuland für ein Gremium. Olaf Schulze gibt sich auch an dieser Stelle zuversichtlich: „Es sind Fälle geregelt, in denen Arbeitgeber auf einem Führungszeugnis bestehen können. Warum sollte das für eine politische Vertretung nicht gelten? Wenn jemand ein schlimmer Finger war, sollte man darüber informiert sein.“

Letzte Stasi-Überprüfung 2010

Die Daten sollen anschließend von einer unabhängigen Kommission gesichtet und bewertet werden, die ausdrücklich nicht aus Mitgliedern des Kreistags bestehen soll. Ein ähnliches Verfahren gab es bereits bei der bisher letzten Überprüfung des Kreistages im Jahr 2010. Damals war eine Kommission aus drei Mann gebildet worden, die die Auskünfte der Stasi-Unterlagenbehörde ausgewertet und anschließend einen Bericht verfasst hat.

Diese Überprüfung brachte Erkenntnisse zu drei Mitgliedern. Eines davon war Landrat Stephan Loge ( SPD), der als Jugendlicher eine IM-Erklärung unterschrieben, sie aber sechs Wochen später widerrufen hatte. Von den anderen beiden Betroffenen legte einer später sein Mandat nieder, der andere klagte gegen das Verfahren, blieb aber bis zum Ende der Wahlperiode im Gremium.

Unabhängige Kommission soll sieben Mitglieder haben

Nach der Vorstellung von SPD und CDU/ FDP/Bauern soll die Kommission jetzt aus sieben Mitgliedern bestehen. Jede Fraktion soll ein unabhängiges Mitglied benennen, die größte Fraktion ( CDU/ FDP/Bauern) zwei. Die Kommission soll, so die Vorstellung, die Ergebnisse der Überprüfung auswerten, mit den Betroffenen reden und dann einen Bericht an den Kreistag übergeben, der gegebenenfalls auch veröffentlicht wird. „Wie Betroffene mit dem Ergebnis umgehen, ist dann jedem selbst überlassen. Ich gestehe auch jedem dunkle Flecken in der Biografie zu“, so Thomas Irmer. Wenn es die gebe, solle man aber gegenüber dem Gremium ehrlich damit umgehen.

Der AfD-Antrag steht in der Sitzung am 28. Oktober ebenfalls zur Abstimmung.

Von Oliver Fischer