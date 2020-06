Dahme-Spreewald: Schönefeld treibt Grundstücksverkäufe auf Rekordniveau

Dahme-Spreewald

Seit Jahren prognostizieren Experten, dass die Nachfrage nach Grundstücken in Dahme-Spreewald in schier Unermessliche steigen wird, je näher die Eröffnung des BER rückt. Angesichts des neuen Grundstücksmarktsberichts für Dahme-Spreewald bleibt wohl nur festzustellen: Sie hatten recht. Die Grundstückspreise sind speziell im Norden des Landkreises 2019 so drastisch angestiegen, dass sie inzwischen auch das Rekordjahr 1996 weit hinter sich gelassen haben.

Um die Dynamik zu verdeutlichen reicht eine Zahl: Seit 2014 haben sich die Grundstückspreise zwischen Schönefeld und Königs Wusterhausen verdreifacht. Und ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen, sagt der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Jürgen Kuse. Selbst Corona scheint dem Markt bisher nicht viel anhaben zu können. Um den Einfluss des Shutdowns auf die Grundstücksentwicklung abschätzen zu können, habe man schon die Verkäufe der ersten fünf Monaten des Jahres 2020 ausgewertet, sagt Kuse. „Über die Preise können wir noch nichts sagen, aber die reine Anzahl der Verkäufe ist über Vorjahresniveau. Wir sehen bislang nicht, dass Corona großen Einfluss auf den Markt hat.“

Baupreise in Schönefeld teils höher als am Zeuthener See

Die Rahmenbedingungen seien weiter ideal: Geld ist billig zu haben und die Hauptakteure auf dem Markt sind in Dahme-Spreewald traditionell private Bauherren, die ihre Entscheidung nicht von kurzfristigen Trends abhängig machen.

Sie müssen nur Jahr für Jahr tiefer in die Tasche greifen. Pro Quadratmeter Bauland wurden im Speckgürtel im vorigen Jahr durchschnittlich 218 Euro aufgerufen. 2013 bekam man dafür noch ein exklusives Ufergrundstück in Zeuthen. Dort hat der Bodenrichtwert inzwischen aber 650 Euro pro Quadratmeter erreicht. Auch für Ufergrundstücke in den weit südlicheren Gemeinden Schwerin oder Teupitz werden inzwischen 350 bis 400 Euro je Quadratmeter aufgerufen. Der höchste Bodenrichtwert findet sich aber in Schönefeld, wo für bestimmte Lagen 850 Euro gezahlt wurden. „Und das ist nur der Durchschnitt. Wir haben auch vierstellige Preise gesehen“, so Kuse.

Flächenumsatz in Königs Wusterhausen geht zurück

Insgesamt wurden mit dem Verkauf von etwa 3000 Baugrundstücken gut 900 Millionen Euro umgesetzt. Zum Vergleich: 2011 zuvor wurden nahezu ebenso viele Grundstücke verkauft. Der Umsatz lag damals lediglich bei 210 Millionen.

Treiber dieser Entwicklung ist allein die Gemeinde Schönefeld. Dort haben die Grundstücksverkäufe ein Niveau erreicht, das in ganz Brandenburg seines Gleichen sucht. Allein für Bauland wurden 2019 in Schönefeld 210 Millionen Euro bezahlt, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. In Schönefeld wird damit inzwischen ein Sechstel der Bauland-Umsätze im Land Brandenburg erzielt.

Die zweithöchsten Bauland-Umsätze wurden in Mittenwalde getätigt, was vor allem an verkauften Großflächen für Gewerbe liegt. Es folgt Königs Wusterhausen, wo der Flächenumsatz aber seit zwei Jahren deutlich zurückgeht. „Es gibt dort kaum noch etwas“, sagt Jürgen Kuse.

Häuser in Zeuthen am teuersten

In Bestensee wurden im vorigen Jahr immerhin 90 Millionen Euro für Grundstücke umgesetzt. Dort aber weniger für Bauland, als vielmehr für Eigentumswohnungen und Häuser. Verantwortlich dafür dürfte unter anderem der Seepark in Pätz sein, den der Entwickler Bonava errichtet.

Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Zeuthen am teuersten. Dort sind die Preise pro Haus bei durchschnittlich 525.000 Euro angelangt. Im Schenkenländchen werden immer noch rund 300.000 Euro pro Haus fällig. Wer deutlich weniger bezahlen will, muss im Amt Unterspreewald oder in der Gemeinde Heideblick, wo noch Häuser für unter 100.000 Euro zu haben sind.

Eine Vorhersage der Experten ist aber noch nicht eingetroffen: Der Handel mit Gewerbegrundstücken spielt rein von der Anzahl her nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Von den rund 3000 verkauften Grundstücken im vorigen Jahre waren gerade 41 Gewerbegrundstücke.

Von Oliver Fischer