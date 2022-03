Dahme-Spreewald

Buttons, Pins, Anstecknadeln: Die kleinen bedruckten Metallteile mit Sicherheitsnadel haben viele Namen. Und sie sind immer dann besonders populär, wenn es um Botschaften geht. Dominik Lübke und Nicolai Köhler, beide Mitglied bei der Kreis-SPD, haben derzeit eine wichtige Botschaft: Frieden. Deshalb haben sie 2000 Buttons mit Friedenstauben und einem Regenbogen-Motiv bedrucken lassen, die sie in den nächsten Wochen und Monaten unters Volk bringen. Bezahlt hat die Buttons ihre Partei, entworfen wurden sie von der Zeuthener Agentur Neonrausch.

Dabei geht es nicht nur um die Botschaft. Über die Buttons sollen auch Spenden gesammelt werden. „Solidarität, die ansteckt“, haben die beiden die Aktion genannt. Helfen sollen dabei Schüler aus ganz Dahme-Spreewald. Die Idee: die Schüler erhalten die Buttons, verteilen sie entweder im Familien oder Bekanntenkreis oder auf der Straße an Passanten und werben dafür pro Button fünf Euro Spendengeld ein. Das Geld geht auf ein Konto des Europavereins, der beim Landkreis angesiedelt ist. Später soll es in den polnischen Partnerlandkreis Wolsztyn gebracht werden.

Geld soll im polnischen Wolsztyn helfen

Wolsztyn liegt ungefähr 75 Kilometer südwestlich von Poznań und ist aktuell noch weit stärker von den Fluchtbewegungen in der Ukraine betroffen. Das Geld soll dabei helfen, die Belastungen dort anzufangen, denn Vorräte und Infrastruktur reichen angesichts des großen Zustroms nicht mehr aus. „In Wolsztyn weiß man am besten, was vor Ort gebraucht wird. Das Geld hilft den Helferinnen und Helfern bei ihrer Arbeit, und die Spendenden können genau nachvollziehen, wo ihr Geld landet“, sagt Nicolai Köhler.

Lübke und Nicolai Köhler haben mit Unterstützung des Europavereins und der SPD-Landtagsabgeordneten Tina Fischer in den vergangenen Tagen weiterführende Schulen im Landkreis kontaktiert und ihren Plan erklärt. Am Dienstag waren sie sogar schon im Eichwalder Humboldt-Gymnasium und haben 150 Buttons dort abgegeben und an die ersten Schüler verteilt.

Ukraine-Krieg auch in der Schülerschaft ein Thema

Der Leiter der AG „Schule ohne Rassismus“ an der Schule, Hendrik Küpper, ist stolz auf seine Schülerinnen und Schüler: „Es war sofort klar, dass wir dieses Projekt unterstützen. Unsere Schüler wollen nicht bloß zuschauen, sondern mitwirken“, sagt er.

Die Themen Krieg und Flucht ist auch innerhalb der Schülerschaft ein großes Thema. Viel Geld können sie aber in der Regel nicht spenden. Hermine und Caro, zwei Schülerinnen am Humboldt-Gymnasium, freuen sich deshalb über die Buttons. „Wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen, auch ohne große finanzielle Mittel einen Beitrag zur Unterstützung der Ukraine leisten zu können“, sagen sie.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Tina Fischer war am Dienstag dabei. Sie ermutigte die Schülerinnen und Schüler: „Ohne euch könnte die Aktion nicht stattfinden, ihr leistet einen wichtigen Beitrag. Denn ohne Frieden ist alles nichts“, sagte sie.

Von Oliver Fischer