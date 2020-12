Königs Wusterhausen

Viele auch gut ausgebildete Frauen und Männer, die Mitte 40 und jünger sind, erleben mit der Corona-Pandemie den ersten harten finanziellen Einschnitt. Bis dato wähnten sie sich in der Luftfahrt, im Tourismus oder in der Kultur in einem sicheren Job, mieteten attraktive Wohnungen oder bauten sich ein Eigenheim. Jetzt aber befinden sie sich teilweise seit Monaten in Kurzarbeit, können ihren Beruf nicht ausüben oder sind gar arbeitslos. Schicksale, mit denen Steffen Geike von der Schuldnerberatung der Diakonie Lübben fast täglich konfrontiert wird.

Dennoch beurteilt er die aktuelle Situation noch als relativ entspannt. „Die große Flut von neuen Klienten ist bisher ausgeblieben, aber das dicke Ende kommt sicher“, lässt der gelernte Bankkaufmann und studierte Sozialarbeiter seine 20-jährige Erfahrung sprechen. Bisher allerdings sind Betroffene mit den Überbrückungshilfen offenbar ganz gut über die Runden gekommen. Im Frühjahr sind diese Geike zufolge auch sehr schnell ausgezahlt worden, während viele Betroffene jetzt schon seit Wochen auf eine finanzielle Hilfe warten. Ein Discothekenbetreiber habe schon aufgeben müssen. Und treffen in den nächsten drei bis vier Wochen keine erneuten staatlichen Hilfen ein, ist er Geike zufolge sicher nicht der Letzte, der Insolvenz anmelden muss.

Nicht ganz so düster sieht es laut dem Schuldnerberater bei den Hauskrediten aus. Betroffenen, bei denen sich beispielsweise beide Partner in Kurzarbeit befinden, sodass sie etwa ein Drittel ihres Gesamteinkommens einbüßen, rät der Schuldnerberater, sich unverzüglich an ihre Bank zu wenden, ehe sie in ernste Zahlungsschwierigkeiten geraten. Die meisten Banken zeigen sich, so Geike, offen und reduzieren unkompliziert die Höhe der Raten.

Gesprächen mit Vermietern zur Stundung der Miete gestalteten sich laut Geike vielfach schon komplizierter. Betroffene sollten sich in einer Mieterberatung unbedingt Hilfe holen. Auf der Suche nach einem Ausweg versucht so mancher sein Heil in der Aufnahme eines neuen, im Netz angebotenen Verbraucherkredites, der obendrein oft ohne Schufa- oder Bonitätsprüfung angeboten wird. Hier sagt der Schuldnerberatung nur eines: „Hände weg!“

Zumal sich viele dieser Kreditanbieter das höhere Risiko teilweise mit Zinsen vergüten lassen, die zwei- bis dreimal so hoch ausfallen wie bei der Hausbank üblich. Noch dreister seien Anbieter, die vorab eine Bearbeitungsgebühr von 120 bis 150 Euro erheben, um dem Betroffenen nach einigen Tagen dann lapidar mitzuteilen, dass ihr Kreditersuchen leider nicht positiv beschieden werden konnte.

Als ein gutes Zeichen bewertet die Schuldnerberatung der Diakonie, dass einige Familien den im Herbst aufgrund der Pandemie ausgezahlten Kinderbonus von 300 Euro teilweise schon für die Weihnachtsgeschenke ihrer Kinder zurückgelegt hätten. Schließlich sollten Familien aufgrund der unsicheren Lage jetzt sehr genau abwägen, wie groß die Weihnachtsgeschenke ausfallen können.

Auch hier heißt es laut Diakonie, der Verlockung zu widerstehen nun viel zu bestellen, weil die Bestellungen ja erst im neuen Jahr beglichen werden müssen. Nur so könne ein böses Erwachen im Januar vermieden werden. Einer jungen Familie mit zwei Kindern, ist dies Geike zufolge nicht gelungen. Sie steht aktuell bei 136 Gläubigern, vor allem Versandhändlern, in der Kreide. Neu ist, dass sich unter den Versandhändlern – nicht nur bei dieser Familie – auch viele Essensanbieter befinden. Da aktuell oft Homeoffice praktiziert wird, ist dies zu einem lukrativen Markt geworden, in dem auch diejenigen munter bestellen, die sich diese bequeme, aber meist nicht sonderlich preisgünstige Versorgung eigentlich gar nicht leisten können.

Corona hat Geike zufolge auch den Zusammenhang von Schulden und Süchten von Spiel- bis zur Alkohol- und Drogensucht verstärkt. Da viele soziale Kontakte einschließlich des Breitensports eingefroren sind, wird eben manchmal schon aus Langeweile wenigstens das Konsumbedürfnis mit scheinbar unendlichen Bestellungen oder dem ungehemmten Glücksspiel im Netz befriedigt. „Das Fatale ist“, so Geike, „dass niemand mehr auch nur einen Schritt aus dem Haus gehen muss, um sich heillos zu verschulden. Ein paar Mausklicks genügen.“

Hart getroffen hat die Pandemie vor allem die Alleinerziehenden sowie die Bezieher kleiner Renten. Sie spüren laut Geike besonders deutlich den teilweise drastischen Preisanstieg bei Lebensmitteln, vor allem bei gesunder Kost wie frischem Gemüse oder Obst. „Wir stellen ohnehin seit Jahren fest, dass immer mehr ältere Menschen aufgrund ihrer prekären Einkommensverhältnisse in die Schuldenfalle tappen.“ Geike hofft daher, dass beim vermutlich einsetzenden rigiden Sparkurs der Kommunen nicht bei den sozialen Projekten wie den Mehrgenerationenhäusern, Wärmestuben oder Bürgertreffs gespart wird. „Die damit verbundenen Folgekosten wären weitaus höher“, warnt er.

Für Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten gibt es, wie Geike berichtet, aber auch noch eine positive Nachricht. Möglicherweise schon in den ersten Monaten des kommenden Jahres tritt ein neues Insolvenzrecht in Kraft. Demnach verkürzt sich für Klienten, die sich in der Privatinsolvenz befinden, die Laufzeit des Insolvenzverfahrens von bisher sechs auf nunmehr nur drei Jahre. In diesen 36 Monaten müssen die Betroffenen ihr gesamtes Vermögen, das bei einem Single ohne Kinder über dem Pfändungsfreibetrag von 1180 Euro liegt, dem Gericht zum Abtragen ihrer Schulden zur Verfügung stellen. Gelingt dies, so sind sie anschließend komplett schuldenfrei.

Die Schuldnerberatung ist auch in der Corona-Pandemie jederzeit per Telefon, Post oder E-Mail erreichbar. So können auch persönliche Termine vereinbart werden.

Kontakt: 0 35 46/22 07 73 oder geike@diakonie-luebben.de

Von Franziska Mohr