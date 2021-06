Dahme-Spreewald

Als sich am Montagmorgen die ersten Badegäste ins Sportbecken des Wildorado gleiten ließen, zeigte die Uhr noch nicht einmal sieben. „Wir haben um 6.30 Uhr die Türen aufgeschlossen, um 6.45 Uhr waren die Ersten schon im Wasser“, erzählt Wildorado-Geschäftsführerin Nancy Dahlke. Für einige Besucher war das sogar schon der zweite Termin, sie hatten vorher noch den Weg zum Testzentrum auf sich genommen, um tatsächlich als erste die Badesaison im Wildauer Schwimmbad eröffnen zu können. Die Sehnsucht nach ein paar Bahnen, ein paar Tauchgängen, einem gehechteten Kopfsprung ins Becken war nach mehr als einem Jahr Schließung groß.

Grundsätzlich waren alle Schwimmhallen in Berlin und Brandenburg seit November geschlossen, egal ob Spaßbäder, Sportbäder oder das Tropical Islands. Im Norden von Dahme-Spreewald saßen potenzielle Badegäste sogar noch länger auf dem Trockenen. Denn die beiden regulären Schwimmhallen – die Schönefelder Welle und das Wildorado, hatten beide seit Pandemiebeginn im März überhaupt nicht mehr für den Publikumsverkehr geöffnet. „Man hat deshalb am Montag auch eine extreme Freude darüber gespürt, dass die Gäste nach mehr als einem Jahr das Becken wieder normal nutzen konnten“, sagt Nancy Dahlke.

Mehrere hundert Buchungen für die nächsten Wochen

Die Euphorie war sogar schon vorher wahrzunehmen. Seit Nancy Dahlke am Mittwochabend ein Buchungstool auf der Homepage des Bades freigeschaltet hat, sind schon mehrere hundert Buchungen für die nächsten Wochen eingegangen. Die meisten für die Zeitfenster am frühen morgen und am Abend.

Der Belegungsplan ist komplex: Morgens sind meistens zwei Becken verfügbar, nachmittags meistens nur eines, abends wieder beide. Zudem sollen Schwimmkurse und Aqua-Fitness-Kurse stattfinden. „Wir werden mehr Schwimmkurse anbieten, weil wir wissen, dass es einen Rückstau gibt. Viele Kinder konnten im vorigen Jahr nicht ausreichend Schwimmen lernen, dem zollen wir Respekt“, sagt Nancy Dahlke.

Tropical Islands: Schon am Sonntag wieder ausgebucht

Aber Schwimmkurse, das ist die Pflicht. Am Montagmorgen ging es erst einmal um die Kür – den Spaß am Schwimmen und Baden. „Und das lief trotz der Auflagen wunderbar. Die Besucher haben alles über sich ergehen lassen und waren sehr diszipliniert“, sagt Nancy Dahlke.

Rund 3300 Besucher dürfen derzeit ins Tropical Islands. Bedigung: Test und Buchung 24 Stunden im Voraus. Quelle: Oliver Fischer

Ähnliches wissen auch die Betreiber des Tropical Islands zu berichten, dort freilich in größerem Stil. Während das Wildorado derzeit nur für gut 50 Badegäste zugelassen ist, dürfen im Tropendom nun wieder bis zu 3300 Menschen durch die Rutschen rasen, durchs Strömungsbad treiben oder auf den unzähligen Liegen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Am Sonnabend, immerhin dem ersten Öffnungstag seit November, blieb die Gästezahl noch unter 3000. Am Sonntagnachmittag sei dann aber die Kapazitätsgrenze schon erreicht gewesen, sagt Sprecher Matthias Möller. Die meisten Besucher seien aus Brandenburg und Berlin gekommen, aber es seien auch schon Besucher aus Bayern angereist.

Und der Betrieb läuft fast wieder so, als sei nichts gewesen. Der Dom ist rund um die Uhr geöffnet, Masken müssen nur im Eingangsbereich, in der Umkleide und bei körpernahen Wellnessanwendungen getragen werden. Auch der Rutschenturm, im vorigen Sommer noch wegen möglicher Schmierinfektionsgefahr noch gesperrt, ist wieder freigegeben. Besucher müssen ihren Besuch lediglich 24 Stunden im Voraus buchen, zudem ist ein Test obligatorisch. Wer außerhalb des Doms übernachtet, muss sich täglich neu testen lassen. Wer den Dom nicht verlässt, muss den Test nur alle 72 Stunden aktualisieren. „Darüber hinaus gibt es für die Besucher keine Einschränkungen“, sagt Matthias Möller.

Schönefelder Welle bleibt für Normalbetrieb geschlossen

Das lässt sich über das dritte Schwimmbad im Norden, die Schönefelder Welle, so noch nicht sagen. Das kommunale Bad bleibt vorerst weiter für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Anders als im vorigen Sommer, als die strikten Auflagen einen effektiven Betrieb für das kleine Bad unmöglich machten, gehe es diesmal eher um die angefangenen Schwimmkurse. „Wir haben die Kurse im vorigen Jahr gestartet, auch vor dem Hintergrund, dass in vielen Schulen der Schwimmunterricht ausgefallen ist“, sagt Gemeindesprecherin Solveig Schuster. Diese Kurse wurden dann wegen des Lockdowns unterbrochen. Sie sollen nun erst einmal zu Ende geführt werden. Wann das Bad auch für den normalen Badebetrieb wieder geöffnet wird, sei derzeit noch unklar.

Von Oliver Fischer