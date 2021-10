Dahme-Spreewald

In den kommenden Wochen werden die Gemeinden und ihre Bürger noch einiges an Laub entsorgen müssen. Dabei haben die Gemeinden unterschiedliche Satzungen und Regelungen – auch im Bereich der Laubentsorgung vor dem eigenen Grundstück.

So entsorgen Schulzendorf und Zeuthen mit Firmen das Herbstlaub in den Gehwegbereichen. In Eichwalde wiederum sind die Bürger aufgefordert, das Laub zu entfernen. Unterschiede finden sich auch in den Angaben der Straßenbaumbestandsgröße. So hat Eichwalde rund 245 Straßenbäume, Zeuthen 4.920 und Schulzendorf keine genaue Angabe: „Wir können für Schulzendorf nicht genau die Straßenbaumanzahl benennen. Wissen tun wir aber, dass wir mit rund 500 m² Laub rechnen“, so Bürgermeister Markus Mücke.

„Bürgerinnen und Bürger sind selbst verantwortlich“

„Für die Reinigung der Gehwegbereiche vom fallenden Herbstlaub, sind die Bürgerinnen und Bürger selbst verantwortlich“, so Heike Sparenberg. Sie ist zuständig für den Geschäftsbereich der Ordnungsverwaltung der Gemeinde Schulzendorf. „Die Bürger sind aufgefordert, im zweiwöchigen Abstand und im Oktober teilweise auch wöchentlich die Reinigung der grundstückszugehörigen Gehwegbereiche durchzuführen“, so Sparenberg. Nach seiner Aussage, wird die endgültige Entsorgung selbst beispielsweise auf dem Wege der Kompostieranlage oder die Entsorgung mit der Nutzung des eigenen Komposthaufens jedem Bürger selbst überlassen.

Mit der Entsorgung des Herbstlaubes auf dem eigenen Kompost hat auch Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke Erfahrung gemacht: „Ich habe über die Jahre oft mein Laub auf den Komposthaufen gemacht und dann gemerkt, dass ich das nicht immer machen kann, weil dementsprechend der Kompost im Herbst immer überfüllt ist.“ In den vergangenen Jahre mussten Anwohner von Schulzendorf ihr Herbstlaub, ähnlich wie die Anwohner von Eichwalde, auf eigenem Wege entsorgen. Nun hat Schulzendorf eine Änderung vorgenommen: „Seit diesem Jahr haben wir eine Firma engagiert, die in unserem Auftrag die Gehwegbereiche säubert“, so Bürgermeister Mücke. Auftragnehmer der Gemeinde Schulzendorf ist IKW Werder, die außerhalb des Auftrages auf Garten- und Landschaftsbau spezialisiert ist.

Genaue Termine für die Laubentsorgung können nicht genannt werden

Geregelt ist die Entsorgung der Gemeinde durch eine formelle Teilung durch Nord und Süd Schulzendorf. Die IKW Werder fährt jeweils in geraden oder ungeraden Kalenderwochen mit zwei sogenannten Laubladern die Straßen entlang. „Seit Anfang Oktober fährt die beauftragte Firma mehrmals wöchentlich in den nach den Kalenderwochen zugeordneten Straßen herum“, so Mücke. „Das einzige Problem, welches wir mit der Regelung der Straßen haben, ist der genaue Zeitpunkt. Wir können aufgrund der nicht bekannten Massen an Herbstlaub keinen genauen Tag für jede Straße benennen.“ Mücke empfiehlt, sonntags sein Laub zusammen zuhaken und über die Woche immer wieder mal zu überprüfen, ob das Laub schon entsorgt wurde.„Wenn es noch nicht entsorgt wurde und wieder einiges an Laub runtergekommen ist, dann könnte man noch mal ein bisschen nachhaken. Das Gute für alle ist, alle zwei Wochen kommen die Wagen und somit ist es nicht von Nachteil, wenn nach dem eigenen Haken wieder einiges runtergefallen ist“, so Mücke. Entsorgt wird das aufgesammelte Laub der Gemeinde Schulzendorf ebenfalls durch die Firma IKW Werder auf offiziellen Laubentsorgungsdeponien: „Die Firma muss uns auch einen klaren Nachweis erbringen, dass das Laub entsorgungsgerecht weggebracht wurde“, so Mücke.

Ein ähnliches Konzept bei der Entsorgung hat die Gemeinde Zeuthen. „Wir bitten die Bürger das entstandene Laub von den Straßenbäumen zu einem Haufen zusammen zuhaken, welches anschließend von einer von uns engagierten Firma entsorgt wird“, so Kathi Mende von der Presseabteilung. Bereits seit einiger Zeit arbeitet die Gemeinde Zeuthen mit der Firma zusammen. „Wir lassen das Laub seit vergangener Woche entfernen. Planmäßig wird alle zwei Wochen in den geraden Kalenderwochen 42, 44, 46 und 48 das zusammengehakte Laub aufgesammelt.“

Ähnlich wie auch in Schulzendorf können sie jedoch keine genauen Abholtermine bekannt geben. „Die Bürger sollten sich an den Parkverbotsschildern orientieren, die einen Tag bevor Abholung ist aufgestellt werden“. rät Kathi Mende. Auf den Grundstücken selbst sind in Zeuthen die Bürger für die Entsorgung des Herbstlaubes verantwortlich. Die öffentlichen Plätze wiederum werden nach Angaben von Mende durch den Bauhof laubfrei gehalten.

Von Anton Schillo