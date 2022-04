Dahme-Spreewald

Das Tauziehen um neue Oberschulen im Landkreis geht weiter. Das Thema stand im jüngsten Regionalausschuss der Kommunen Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf und Wildau auf der Tagesordnung. Alle Beteiligten stimmten darin überein, dass im Landkreis Oberschulplätze fehlen. Es ist solch eine hohe Zahl, dass schon in zwei Jahren eine neue Oberschule im Norden eröffnet werden müsste. Bisher zeichnet sich jedoch keine Lösung ab. Der Landkreis und die Kommunen diskutieren darüber, wer für den Bau einer solchen Schule, deren Kosten in zweistelliger Millionenhöhe liegt, verantwortlich sein soll.

Vizelandrätin Susanne Rieckhof ist mit den Kommunen zu einer Lösung für weiterführende Schulen im Gespräch. Quelle: Landkreis Dahme-Spreewald

LDS-Vize-Landrätin Susanne Rieckhof machte kürzlich beim Regionalausschuss in Eichwalde erneut klar, dass der Landkreis die Verantwortung bei den Kommunen sehe und dies bisher so seit 30 Jahren gelebt werde. Die Kommunen hingegen sehen es eindeutig als Aufgebe des Landkreises an, den Bau und die Trägerschaft einer neuen weiterführenden Schule zu übernehmen. Beide Seiten berufen sich dabei auf das Schulgesetz.

Dahme-Spreewald besitzt keine eigenen Mittel – nur Kreisumlage

„Mit dem Inkrafttreten des Schulgesetzes 1996 haben die Gemeinden ihre Oberschulen behalten. Die waren aber bereits alle gebaut – bis auf die in Groß Köris“, gab Schulzendorfs Gemeindevertreterin Claudia Mollenschott (Linke) zu bedenken. Sie forderte, dass sich alle an einen Tisch setzen sollten, um eine Lösung zu finden. Dem stimme Rieckhof zu. „Der Landkreis kann sich viel vorstellen. Doch wenn seine Zuständigkeit erweitert wird, muss ich auch darüber nachdenken, wie das finanziert wird“, sagte die Vize-Landrätin.

Sie betonte, dass der Landkreis keine eigenen Mittel besitze und eine weiterführende Schule nur durch eine Erhöhung der Kreisumlage gestemmt werden könne. Rieckhof machte den Vorschlag, alle bestehenden weiterführenden Schulen nach und nach in die Trägerschaft des Landkreises zu überführen. Die Kommunen sprachen sich einheitlich und vehement dagegen aus.

Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke entwarf Lösungsszenarien

Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke entwarf Szenarien, wie eine mögliche Lösung des Problems aussehen könne. Einmal kann sich der Landkreis an einen Schulträger, zum Beispiel die Stadt Wildau, wenden und eine Erweiterung der Witthöft-Oberschule anfragen. Wenn im Norden des Landkreises Plätze fehlen, die im Süden vorhanden sind, kann man über einen Schülerverkehr nachdenken. Die dritte Variante ist ein Neubau. „Wenn Königs Wusterhausen die Trägerschaft übernimmt und baut, dann lösen wir das Problem“, stellte der Bürgermeister fest. Er spielte damit darauf an, dass die Präferenz des Landkreises für den Standort einer neuen Oberschule in Königs Wusterhausen und Schönefeld liegt.

Mücke verwies darauf, dass er auch eine Möglichkeit sehe, das Grundstück in seiner Gemeinde, auf dem eine gemeinsame Grundschule für Schulzendorf, Eichwalde und Schönefeld entstehen soll, zu erweitern. Auf dem Campus könnte dann auch eine weiterführende Schule gebaut werden. Jonas Reif (Grüne), Gemeindevertreter in Zeuthen, schlug den Zeuthener Winkel als möglichen Standort vor. Christian Könnig (SPD), Gemeindevertreter aus Eichwalde, schätze die Redebeiträge im Vergleich zu vorangegangenen Veranstaltungen als „versöhnlicher“ ein und warb darum, konstruktiv im Gespräch zu bleiben.

Von Heidrun Voigt