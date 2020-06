Dahmeland-Fläming

Aufgrund von Baustellen auf den Gleisen fallen in den nächsten Tagen Züge auf den S-Bahn-Linien und im Regionalverkehr in den Kreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald aus und es kommt zu Fahrplanänderungen.

Davon ist unter anderem die S-Bahn-Linie S 2 betroffen. Noch bis zum 24. Juni um 22 Uhr gibt es zwischen Blankenfelde und Priesterweg Ersatzbusse. Hinzu kommt, dass in dieser Zeit die S 2 von Priesterweg bis Südkreuz nach Buch eine Minute früher und im Nachtverkehr zwischen Freitag und Samstag sowie zwischen Samstag und Sonntag von Friedrichstraße bis Priesterweg ebenfalls eine Minute früher abfährt. Außerdem gibt es eine Gleisänderung am Bahnhof Priesterweg. Die Züge nach Bernau fahren von Gleis 2, beziehungsweise vom Bahnsteig stadteinwärts ab und die Züge nach Buch fahren von Gleis 1, dem Bahnsteig stadtauswärts.

Anzeige

Auch bei der S 46 gibt es Änderungen in den Fahrplänen. Am Freitag fährt die S 46 bis 22 Uhr von Königs Wusterhausen bis Grünau zwei Minuten früher ab, ebenso wie von kommenden Montag um 4 Uhr bis nächste Woche Freitag um 1.30 Uhr. Am Wochenende fallen die Fahrten der S 46 zwischen Königs Wusterhausen und Grünau vollständig aus, stattdessen kann man Ersatzbusse auf der Strecke nutzen.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Regionalverkehr ist die RB 14 nach Berlin-Schönefeld Flughafen von Fahrplanänderungen betroffen. Die Regionalbahn wird am Donnerstag der nächsten Woche von Berlin-Spandau über Berlin Jungfernheide über Gesundbrunnen bis nach Ostkreuz umgeleitet und erreicht daher den Bahnhof Berlin-Schönefeld Flughafen etwa 10 bis 12 Minuten früher.

Die Züge der RB 22 werden von Freitag um 21.30 Uhr bis Montag um 1.45 Uhr zwischen Berlin-Schönefeld Flughafen und Königs Wusterhausen durch Busse ersetzt. Dadurch verspätet sich die Ankunft um 13 bis 14 Minuten in Königs Wusterhausen. Zudem fahren die Ersatzbusse in Königs Wusterhausen etwa 13 bis 14 Minuten früher ab.

Die Deutsche Bahn weist in ihrer Pressemitteilung erneut darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den entsprechenden Bahnhöfen liegen und in den Ersatzbussen die Beförderung von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich ist.

Von MAZonline