Seit Montag gilt die Testpflicht an den Schulen in ganz Deutschland. Demnach wird Kindern und Jugendlichen nur noch der Zutritt zur Bildungseinrichtung gestattet, wenn diese einen negativen Coronatest vorweisen können oder sich gegeben falls in der Schule auf das Virus testen lassen.

An zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen muss der Nachweis von den Schülerinnen und Schülern erbracht werden, die am Präsenzunterricht teilnehmen wollen. Das betrifft derzeit den Unterricht an Grundschulen, in Abschlussklassen und Auszubildende im letzten Jahr.

Trotz vieler kritischer Stimmen in den vergangenen Tagen begann die Schulwoche für viele Kinder und Jugendliche mit einem Corona-Test. Doch wie war der Start in Dahme-Spreewald?

„Wir waren selbst erstaunt, wie komplikationslos das heute Morgen ablief“, sagt Joachim Frohberg, Schulleiter der Astrid-Lindgren-Grundschule in Schönefeld. Zwar hätten im Vorfeld Eltern vereinzelnd ihre Bedenken zu den Selbsttests für zu Hause geäußert, doch nach ausführlichen Gesprächen hätten diese die Gesetzeslage eingesehen. Den reibungslosen Ablauf am Morgen begründet der Schulleiter mit den guten Kommunikationswegen zwischen Schule und Eltern.

„Im Grunde ist für uns alle doch das Wichtigste, dass die Schüler auch weiterhin zur Schule gehen können“, so Frohberg weiter. So musste trotz getroffener Vorbereitungen keines der Kinder in der Einrichtung getestet werden.

Gute Kommunikation zwischen Lehrenden und Eltern

Ähnlich war es an der Erich-Kästner-Grundschule in Königs Wusterhausen, wie Schulleiterin Marion Bethge sagt. „Wir haben uns im Vorfeld intensiv mit den Eltern auseinandergesetzt“, so die Schulleiterin auf MAZ-Anfrage.

Von den etwa 250 Schülerinnen und Schülern konnten lediglich eine Hand voll keinen Test nachweisen. Grund dafür sieht Marion Bethge jedoch in der Sprachbarriere, denn bei den dazugehörigen Eltern sei es aufgrund ihres Migrationshintergrundes zu Verständigungsschwierigkeiten gekommen.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern laufe dennoch sehr gut und auch für die kommenden Tage und Wochen ist die Schulleiterin optimistisch, dass es bezüglich der Corona-Tests weiterhin ohne große Probleme klappen wird, auch wenn die Situation eine Umgewöhnung für alle bedeutet.

An der Montessori Grundschule in Königs Wusterhausen verlief der Start zur Testpflicht sehr entspannt, wie Schulleiterin Nicole Janetzky sagt. „Bis auf zwei oder drei Kinder haben alle an einen Nachweis gedacht“, erklärt sie.

Doch die Planung sei für sie und das Kollegium eine Herausforderung gewesen. Um die Möglichkeit für einen Corona-Test an der Schule zu schaffen musste ein Raum dafür bereitgestellt werden, ebenso das Personal. Für andere Schulen ist diese Anforderung ebenfalls mit organisatorischem Aufwand verbunden.

Vorbereitungen teilweise aufwendig

„Ich kann nur meinen Hut vor den Kollegen ziehen und mich bedanken“, so die Schulleiterin. Das Abpacken der Tests sei besonders zeitaufwendig gewesen, da diese nicht als Set an die Schule verschickt wurden, sondern in Einzelteilen, die von den Lehrkräften fertig verpackt wurden.

Auch wenn die Vorbereitungen geglückt sind, habe es im Vorfeld Eltern gegeben, die sich gegen die Testpflicht ausgesprochen haben. „Es wird Kinder geben, die nicht kommen“, sagt Nicole Janetzky. Dennoch habe der Start reibungslos geklappt.

An der Grundschule in Bestensee ist man nach dem ersten Tag ebenfalls zufrieden. „Die Kollegen haben sich die Zettel an den Schultoren vorzeigen lassen“, erklärt Schulleiterin Simone Baertz. Hier sei es ebenfalls nur eine Hand voll Schüler gewesen, die keinen Nachweis dabei hatten.

Zukünftig sehe sie der Testpflicht zuversichtlich entgehen. „Morgen startet der zweite Durchgang und auch der wird ähnlich verlaufen“, so die Schulleiterin.

