Dahme-Spreewald

Teupitz ist ein hübsches Städtchen im Schenkenländen, inmitten einer malerischen Landschaft aus Wäldern und Seen. Diesen Vorzug haben die anderen Orte in der Gegend auch. Gleiches gilt für die gute Anbindung mit der Autobahn an Berlin. Doch so pfiffig wie die Teupitzer prahlt damit keiner. Teupitz wirbt mit dem Berliner Ku’damm.

Nur eine Ampel bis zum Kurfürstendamm – mit diesem lockeren Spruch macht Teupitz auf witzige Weise Werbung in eigener Sache. „Das ist mal aus Jux und Dollerei entstanden“, erzählt Bürgermeister Dirk Schierhorn. Bei der Autofahrt nach Berlin ist das mal jemandem aufgefallen. Über die A113 und die Stadtautobahn kommt man auf die Wexstraße, wo es nach einer Ampel auf die Bundesallee und geradewegs zum Ku’damm geht. Da wirken die 60 Kilometer plötzlich gar nicht mehr so weit.

Einprägsamer Slogan

Der Slogan hat sich eingeprägt und ist hängen geblieben. Bei Gesprächen mit Investoren benutzt Dirk Schierhorn ihn gerne, um ihnen Teupitz schmackhaft zu machen. „Wir sind nicht nur ein kleiner Ort zwischen Berlin und dem Spreewald.“ Der Ku’damm-Spruch lässt stets aufhorchen. Er gehört inzwischen zum festen Repertoire des Bürgermeisters und steht auch auf der Internetseite der Stadt. Auch andere Gemeinden könnten übrigens damit werben. „Aber wir hatten den Spruch zuerst“, sagt Schierhorn stolz. „Vielleicht sollten wir ihn sogar schützen lassen.“

So kreativ wie die Teupitzer werben andere Kommunen zwar nicht in eigener Sache. Aber auch sie stellen ihre Vorzüge gekonnt heraus, zuweilen sogar sehr poetisch. „Wie ein geschliffener Smaragd leuchtet der Zeuthener See aus der sandigen Mark Brandenburg“, heißt es im Selbstproträt der Gemeinde Zeuthen, die sich als „Wohnort mit hervorragendem Erholungscharakter am Rande der Hauptstadt Berlin“ empfiehlt. „Einzigartige Lebensbedingungen“ werden aufgelistet, die „gute Infrastruktur“ wird hervor gehoben. Als eine der wenigen Orte in der Region nennt Zeuthen den nahen Flughafen, der „in 20 Autominuten“ erreichbar sei.

Fernab der Hauptstadt in der Natur des Dahmelandes – so beschreibt Bürgermeister Björn Langner das schöne Heidesee auf der Internetseite der Gemeinde. Ein berühmtes Goethe-Zitat stellt er voran. „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Einen knackigen Slogan hat Schulzendorf für sich gefunden. „ Schulzendorf liegt goldrichtig“. Gemeint ist damit die Lage „in der grünen und ökologisch gesunden Landschaft der Dahme-Seen-Region, ohne Industrie“, wie es auf der Internetseite heißt. „Der gestresste Mensch findet hier Ausgleich von der Hektik des Alltags.“

Kultur und Wohnen

Mittenwalde empfiehlt sich als besondere Kombination aus „Kultur-, Wohn- und Naherholungsgebiet“ vor den Toren Berlins. Bestensee hebt die Bewahrung des ländlichen Charakters hervor. Eichwalde stellt sich als „Gartenidyll am Rande der Gr0ßstadt“ vor und verweist auf den Charme der Gründerjahre, der beim Spaziergang durch den Ort zu entdecken ist.

Mit dem Slogan „ Wildau bewegt mich“ begrüßt die Stadt die Besucher im Internet. Wildau sei ein „Ort des Aufbruchs von der europäischen Mitte an die europäische Spitze“, ein attraktiver Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort mit hoher Lebensqualität. Die Eigenwerbung ist allerdings etwas widersprüchlich, wenn es zugleich heißt, man könne hier „relativ gut leben“.

KW sachlich, Schönefeld veraltet

Eher sachlich rührt Königs Wusterhausen für sich die Werbetrommel als „attraktiver Wohnort und beliebtes Ausflugsziel“, als „facettenreicher Standort für Bildung, Kultur und Gesundheit“. Den Charme der Stadt mache aus, dass sie ländlich und urban zugleich sei. Eine Auffrischung könnte das Selbstporträt von Schönefeld vertragen, das wird beim Blick auf die Gemeindeseite sofort klar. Der Flughafen werde inzwischen zum BBI-Airport ausgebaut, steht dort noch. Das war der Stand vor zehn Jahren. Der Flughafen heißt BER und ist gerade eröffnet worden.

Sehr treffend ist der offizielle Slogan des Landkreises Dahme-Spreewald. „Einzigartige Natur. Starke Wirtschaft“, heißt es kurz und knapp. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Außer vielleicht, dass es sich in LDS auch gut wohnen lässt und der Ku’damm näher liegt als man denkt.

Von Frank Pawlowski