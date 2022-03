Dahme-Spreewald

Ein S-Bahnanschluss, eine gut ausgebaute Straße, die Nähe zu Berlin: Vor nicht allzu langer Zeit waren das die maßgeblichen Standortfaktoren für die Ansiedlung von Unternehmen. Inzwischen steht das schnelle Internet an vorderster Stelle.

Denn leistungsfähige Breitbandnetze schaffen Arbeitsplätze und sind Voraussetzung für Innovationen und Wachstum. Aus diesem Grund will man im Landkreis Dahme-Spreewald den Internetstandard so schnell wie möglich weiter erhöhen und auch die grauen Flecken beseitigen. Gemeint sind die Regionen, in denen derzeit Geschwindigkeiten von weniger als einem Gigabit pro Sekunde zur Verfügung stehen.

LDS: Glasfaser für alle wird zu teuer

Eine Marktanalyse hat nun ergeben, dass insgesamt 32.520 Adressen im Landkreis als graue Flecken gezählt werden können. Etwa die Hälfte davon hat einen Versorgungsstand von 50 bis 100 Megabit. Jedes Haus im Landkreis mit einem Glasfaseranschluss auszustatten, das wäre wünschenswert, ist aber zu teuer. Circa 205 Millionen Euro würde es – Stand jetzt – kosten, das gesamte Kreisgebiet auf Gigabit-Standard zu heben. Zwar übernimmt der Bund 90 Prozent der Kosten. Es blieben aber immer noch mindestens 20 Millionen Euro für den Landkreis übrig. Weil das selbst für einen finanzstarken Landkreis wie Dahme-Spreewald zu viel ist, sucht man nun nach Sparmöglichkeiten.

Breitband: Es stehen einige Sparmöglichkeiten zur Debatte

Wo beim Glasfaserausbau Abstriche gemacht werden könnten, war Anfang der Woche auch Thema im Entwicklungsausschuss. Uwe Hofmann von der Tele-Kabel-Ingenieursgesellschaft (TKI) stellte verschiedene Ausbauszenarien hinsichtlich der zu erwartenden Ausbaukosten und möglicher Einsparpotenziale vor. Sparmöglichkeiten gibt es demnach einige.

So könnte sich der Landkreis beim Breitbandausbau auf strukturschwache Regionen fokussieren und dafür im Norden darauf hoffen, dass private Anbieter wie Telekom, Open Infra oder DNS-Net den Rest erledigen. Tatsächlich gelten die Nordkommunen bereits als gut erschlossen. Im eher ländlichen Süden tun sich die Anbieter bislang weiterhin schwer. „Viele Firmen schauen maximal bis nach Halbe. Weiter südlich, etwa in Lübben, müssen wir noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten“, sagt Gerhard Janßen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung (WfG) Dahme-Spreewald.

Politische Entscheidung im LDS steht noch aus

Gegen eine Konzentration auf den Süden spricht, dass etwa in Schönefeld noch mehr als die Hälfte der Anschlüsse als graue Flecken gelten. Aber auch in Heidesee verfügen viele Adressen bislang über keinen Glasfaseranschluss. Eine kostengünstige Variante könnte etwa sein, ganz auf den Ausbau in teuren Einzellagen wie abgelegenen Höfe oder Wochenendsiedlungen zu verzichten.

Eine politische Debatte samt Entscheidung steht noch aus und wird nicht leicht. Am Ende wird man nicht allen im Landkreis gerecht werden können. Der Ausschuss hat am Dienstag den Auftrag an die Verwaltung gegeben, nun mit den Kommunen ins Gespräch zu kommen, etwa um zu klären, wo künftig private Anbieter den Ausbau weiter vorantreiben könnten und inwiefern die Kommunen bereit sind, sich finanziell zu beteiligen.

Bislang waren nur Gebiete mit einer Versorgung unter 30 Megabit („weiße Flecken“) förderfähig. Der Bund hat die Förderung für den Glasfaserausbau deutlich ausgeweitet. Im LDS will man die Mittel Anfang 2023 beantragen.

Von Josefine Sack