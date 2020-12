Dahme-Spreewald

Die Wahl des neuen Beigeordneten für den Landkreis Dahme-Spreewald ist am Mittwochabend in einem Desaster geendet. Der einzige Kandidat, Thomas Drescher, fiel in zwei Wahlgängen durch. Landrat Stephan Loge zog seinen Vorschlag daraufhin zurück.

Die Folgen sind für die Kreisverwaltung gravierend. Es ist möglich, dass der Posten neu ausgeschrieben werden muss. Das würde bedeuten, dass der Landkreis bis Mitte nächsten Jahres keinen Sozialdezernenten hat. Damit würde während der mutmaßlich härtesten Zeit der Pandemie auch ein Gesundheitsdezernent fehlen.

Loge wählte Drescher aus 19 Bewerbern aus

Die Wahl des Beigeordneten war notwendig geworden, weil die Amtszeit des bisherigen Sozialdezernenten, Carsten Saß, Ende des Jahres ausläuft. Saß hatte im August bekannt gegeben, dass er nach 16 Jahren nicht mehr für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung steht.

Auf die Ausschreibung hatten sich 19 Personen beworben. Fünf davon kamen in die engere Auswahl. Nach einer Bewerbungsrunde mit den Fraktionsvorsitzenden entschied sich Landrat Stephan Loge (SPD) schließlich für Thomas Drescher als Wahlvorschlag.

Drescher stand in der Kritik

Dass es für Drescher nicht leicht werden würde, war allerdings schon früh klar. Drescher stammt zwar aus der Region. Er hat in Königs Wusterhausen sein Abitur abgelegt, war in Zeuthen Schulleiter und leitete auch die Volkshochschule Dahme-Spreewald. Seine darüber hinaus reichenden Fähigkeiten standen allerdings wiederholt in der Kritik.

Zum einen verwiesen Kritiker darauf, dass Drescher in seiner Zeit als Staatssekretär im Bildungsministerium durchaus umstritten war. Intern hieß es damals, er sei mit der Leitung eines Ministeriums möglicherweise überfordert. Bei kleineren Skandalen gab er keine gute Figur ab. Einige Kreistagsmitglieder störten sich auch daran, dass Dreschers Fachkenntnisse vor allem auf dem Gebiet der Bildung lagen. In der Kreisverwaltung wäre er aber zuständig für die Bereiche Soziales, Kultur und Gesundheit gewesen, allesamt Gebiete, auf denen er bislang keine Erfahrung hatte.

Zweimal deutlich unterlegen

Diese Skepsis schlug sich dann auch im Wahlergebnis nieder. Im ersten Wahlgang erhielt Drescher 20 Stimmen. 28 Kreistagsmitglieder stimmten gegen ihn. Stephan Loge stellte die Vorlage dann noch ein zweites Mal zur Abstimmung. Anders als bei der ersten Abstimmung hätte Drescher da nur eine einfache Mehrheit der Anwesenden gebraucht, aber auch bei dieser Wahl fiel Drescher durch. Er erhielt diesmal 22 Ja-Stimmen, erneut stimmten 28 Kreistagsmitglieder gegen ihn. Stephan Loge hätte noch ein drittes Mal abstimmen lassen können. Nach einer zehnminütigen Unterbrechung, in der er sich unter anderem mit der SPD-Fraktion und mit Drescher austauschte, verzichtete er aber darauf.

Entweder Ersatzkandidat oder Neuausschreibung

Unklar ist nun, wie es weitergeht. Rechtlich ist es möglich, dass Loge in der nächsten Sitzung des Kreistages einen anderen Kandidaten aus dem Bewerberfeld vorschlägt. Für diesen bräuchte er aber auch die Unterstützung der Kreistagsfraktionen, und der Kandidat wäre mit dem Manko belastet, dass er nur die zweite Wahl wäre.

Die Alternative ist, dass die Stelle neu ausgeschrieben wird. Mit allen damit verbundenen Fristen wäre die Wahl eines neuen Beigeordneten dann aber kaum vor Mai realistisch. Das Gesundheitsdezernat wäre bis dahin faktisch führungslos.

So oder so muss bei der Führung des Dezernats ab Januar improvisiert werden. Als vor zwei Jahren das Baudezernat brach lag, sprang Landrat Stephan Loge selbst ein.

Von Oliver Fischer