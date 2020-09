Heidesee

Der SPD-Unterbezirk Dahme-Spreewald hat am Sonntag im Kiez Hölzerner See seinen Parteitag abgehalten und dabei auch die Vorsitzende neu gewählt. Es war eine Wahl ohne große Überraschungen, denn Tina Fischer, seit zwei Jahren Vorsitzende des Unterbezirks, hatte keinen Gegenkandidaten und wurde mit mehr als 90 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Entsprechend groß war ihre Zufriedenheit: „Ich verspreche, dass wir in den kommenden zwei Jahren richtig ranklotzen werden“, sagte die 49 Jahre alte Landtagsabgeordnete. Inhaltlich und personell würden jetzt die Weichen für die nächsten zwei Jahre gestellt. „Und ich freue mich, mit neuen Gesichtern und frischen Ideen loszulegen.“

Die frischen Gesichter bezog sie auch auf einige neue Mitglieder im Vorstand. Der Königs Wusterhausener SPD-Vorsitzende Ludwig Scheetz etwa ist erstmals im Vorstand vertreten und wurde zum einem von vier Vorsitzenden gewählt. Gleiches gilt für den Lübbener Bürgermeister Lars Kolan sowie die Königs Wusterhausener Stadtverordnete Katharina Knaack. Einzige wiedergewählte Stellvertreterin ist die Zeuthenerin Martina Mieritz. Neu im Vorstand ist auch Vize-Landrätin Susanne Rieckhof, die zur Beisitzerin gewählt wurde.

Anzeige

Minister Steinbach : „Seht Tesla als Chance“

Inhaltlich ging es bei dem rund achtstündigen Parteitag vor allem um die Chancen und Herausforderungen des Landkreises im Spannungsfeld zwischen BER, Tesla und dem Strukturwandel in der Lausitz. Dazu hatten die Mitglieder einen Leitantrag vorbereitet, der lange diskutiert und verabschiedet wurde.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Entwicklung zwischen der Lausitz im Süden und Tesla und BER im Norden war dann auch Thema einer Rede von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der kurzfristig seine Teilnahme am Parteitag zugesagt hatte. „ Dahme-Spreewald macht mir keine Kopfschmerzen“, sagte der Minister vor 55 Delegierten und appellierte an seine Partei und die Bürger vor Ort: „Seht die Entwicklung gerade hier in Nachbarschaft zu Tesla als Chance. Darum beneidet euch ganz Deutschland.“

Bundestag : Kandidatenwahl erst im November

Kein Thema des Parteitags war die anstehende Bundestagswahl, die die Partei dennoch aktuell beschäftigt. Der Direktkandidat für den Wahlkreis 62, der neben Dahme-Spreewald auch große Teile Teltow-Flämings umfasst, soll Anfang November bei der Wahlkonferenz in Großbeeren gewählt werden. Fünf Kandidaten werden zur Wahl stehen, von denen aktuell der Unterbezirksvorsitzenden von Teltow-Fläming, Bettina Lugk, und dem ehemaligen Dezenten Wolfgang Starke die größte Chancen eingeräumt werden. Die fünf werden sich vorher auch in mehreren Veranstaltungen den Mitgliedern vorstellen. Eine Wahlempfehlung der Unterbezirke gibt es nicht.

Für den Sieger dürfte es aber in jedem Fall schwer werden, in den Bundestag einzuziehen. CDU-Frau Jana Schimke gilt als hohe Favoritin.

Von Oliver Fischer