Dahme-Spreewald: Trotz Corona kein Anstieg bei häuslicher Gewalt

Anders als zu Beginn der Corona-Krise befürchtet, verzeichnen die Behörden im Landkreis Dahme-Spreewald keinen Anstieg bei Fällen häuslicher Gewalt in den vergangenen zwei Monaten. Im Gegenteil: Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen seien sogar rückläufig, wie Janet Grund von der Pressestelle der Kreisverwaltung mitteilte.

In den zweieinhalb Monaten zwischen dem 16. März und dem 31. Mai dieses Jahres habe es insgesamt 37 Meldungen zur Kindeswohlgefährdung in Dahme-Spreewald gegeben. 2019 waren es durchschnittlich 31 Meldungen pro Monat. Die Gründe für das Anzeigen einer Kindeswohlgefährdung beim zuständigen Jugendamt seien vielfältig, betonte die Sprecherin. Häusliche Gewalt könne dabei einer der Gründe sein.

Weniger Anfragen im Frauenhaus in der Corona-Krise

Auch die Nachfrage nach Beratungsangeboten des Jugendamtes in Bezug auf häusliche Gewalt und die Beratungen der Gleichstellungsbeauftragten in Bezug auf Gewalt an Frauen sind in der Corona-Krise nicht signifikant gestiegen. Zudem habe es einen Rückgang von Anfragen für die Aufnahme im Frauenhaus gegeben.

Keine Angaben machte der Landkreis zur Zahl der vorgenommenen Inobhutnahmen von Kindern im betreffenden Zeitraum zwischen März und Mai. Da diese aus unterschiedlichen Ursachen erfolgen würden, seien im Einzelfall verschiedene Stellen dafür zuständig. „Dazu erfolgt jährlich im Rückblick eine interne Auswertung“, sagte Grund.

Polizei : Kein Anstieg bei Delikten häuslicher Gewalt

Auch die Polizei teilte auf Anfrage hin mit, dass die Zahl der Delikte im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt nicht angestiegen sei. „Wir haben keinen signifikanten Anstieg der häuslichen Gewalt registriert“, sagte die Pressesprecherin der Polizeidirektion Süd, Ines Filohn.

Hilfe für Betroffene häuslicher Gewalt Menschen, die sich von ihrer häuslichen Situation überfordert fühlen oder erleben müssen, wie sie selbst oder andere Opfer häuslicher Gewalt werden, können sich an folgende Stellen wenden: Frauenhaus Dahme-Spreewald: 03 37 63/21 44 10 Jugendamt Dahme Spreewald: 0 35 46/20 17 30 oder 0 33 75/26 26 53, E-Mail: jugendamt@dahme-spreewald.de Schutzstellen für Kinder und Jugendliche des Landkreises Dahme- Spreewald: 0 35 46/27 08 30 00 und 0 33 75/21 31 44 Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche: 11 61 11 Hilfetelefon „Schwangere in Not“: 08 00/4 04 00 20 Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08 00/0 11 60 16

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Dahme-Spreewald, Elke Voigt, warnt davor, die Zahlen vorzeitig als Erfolgsmeldung zu verbuchen: „Ich befürchte, die Dunkelziffer könnte weitaus höher liegen. Viele Betroffene häuslicher Gewalt leben nach wie vor mit dem gewalttätigen Partner unter einem Dach und können sich nur schwer Hilfe suchen.“

Gleichstellungsbeauftragte warnt vor hoher Dunkelziffer

Auch wenn das Frauenhaus weniger Anfragen bekommen habe, sei es nach wie vor ausgelastet, sagt Voigt. Auch während der Corona-Krise habe es Frauen und Familien gegeben, die zu ihrem Schutz im Frauenhaus des Kreises untergebracht werden mussten.

Hinzu kommt, dass viele Fälle von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche oft erst durch Erzieher und Lehrer in Kitas und Schulen entdeckt werden. Durch die Schließung der Einrichtungen in den vergangenen Wochen ist es für staatliche Stellen schwieriger geworden, Missbrauch und Gewalt im Elternhaus zu entdecken. Elke Voigt vermutet deshalb, dass das tatsächliche Ausmaß häuslicher Gewalt während der Corona-Pandemie erst in einigen Wochen oder Monaten sichtbar werden wird.

Von Feliks Todtmann