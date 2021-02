Königs Wusterhausen

Der Winter kam am Sonntag zurück in den Landkreis Dahme-Spreewald. Begleitet von starken Windböen schneite es seit dem frühen Sonntagvormittag fast überall heftig. Dennoch blieb die allgemeine Verkehrslage relativ ruhig. Es gab laut Leitstelle kaum Unfälle und wenn, dann höchstens mit Blechschäden. Selbst die Busse der Regionalen Verkehrsgesellschaft (RVS) rollten, allerdings mit leichten Verspätungen.

Busse rollten mit leichten Verspätungen

Ronald Lehmann, Chef der Leitstelle der RVS, zeigte sich am Nachmittag zufrieden. „Unsere Fahrzeuge sind überall wie geplant im Einsatz“, erklärte er. Es gäbe lediglich Verspätungen von zehn bis 15 Minuten. Lehmann sagte, es seien aber auch nur wenige Fahrgäste unterwegs; offensichtlich hätten die Wetterwarnungen in den Medien gewirkt.

Trotz des Schneesturmes, der seit dem Morgen im Landkreis Dahme-Spreewald tobt, wagte sich diese Familie schon am Vormittag vor die Tür bei Boddinsfelde. Quelle: Andrea Müller

Das berichtet auch die Leitstelle Lausitz. „Wir haben trotz der Wetterlage einen verhältnismäßig ruhigen Sonntag“, so der Einsatzleiter. Lediglich zwei Unfälle auf den Autobahnen seien zu melden, einer auf der A 13 und einer auf der A 10. Bei beiden gäbe es keinen Personenschaden. In Zeuthen drohte eine Birke am Morgen umzustürzen, die Feuerwehr sei rausgefahren, um die Gefahrenstelle zu sichern. In Wildau sei in einen Keller Wasser eingedrungen.

Wintereinbruch im Landkreis Dahme-Spreewald: Multicars mit Schneebürste waren fast überall den ganzen Tag über auf den Straßen unterwegs. Quelle: Andrea Müller

Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) sagte am Sonntagnachmittag, im Stadtgebiet sei es ruhig. Vorsorglich habe man schon am Freitag noch eine zusätzliche Firma für den Winterdienst angeheuert. Während die Firma Ruwe für den Winterdienst auf den Straßen sorge, soll die zusätzliche Firma auf den Gehwegen tätig werden. In Bestensee war Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) selbst mit vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Die Mitarbeiter des Bauhofs waren mit mehreren Fahrzeugen zur Schneeräumung draußen. In Schulzendorf hingegen wartet man, dass sich der Schneesturm beruhigt. „Jetzt mitten im Schneegestöber zu räumen hat wenig Zweck“, so Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos). Kurz darauf begann man aber zu räumen.

Viele Bewohner mussten Sonntag raus, um den Schnee vor der eigenen Haustür zu räumen. Der Wind hatte hier besonders viel Schnee angehäuft. Quelle: Andrea Müller

Auch viele Privatpersonen waren im Einsatz, um die Bereiche vor den eigenen Haustüren vom Schnee frei zu halten. Andere wollten es sich auch trotz des Schneesturmes nicht nehmen lassen, in die Natur zu gehen. So freuten sich auch Hannes und Jakob mit ihren Eltern und dem Schlitten draußen in Boddinsfelde unterwegs zu sein, auch wenn die Schneedecke noch längst nicht reichte und der Wind die Flocken wie kleine Nadeln ins Gesicht pustete.

Am Nachmittag begannen die Mitarbeiter des Schulzendorfer Bauhofes mit dem Winterdienst. Straßen und Gehwege wurden geräumt. Quelle: Markus Mücke

Von Andrea Müller