Dahme-Spreewald

Den richtigen Partner zu finden, ist kompliziert. Mal will der eine nicht, mal will der andere nicht, mal würden beide wollen, aber es passt einfach nicht. Zur Beruhigung: Das geht vielen so, sogar der Kreisverwaltung von Dahme-Spreewald. Die bemüht sich nämlich schon seit drei Jahren darum, einen neuen Partnerlandkreis zu finden, aber es will einfach nicht gelingen. Zumindest bislang.

Nun ist es nicht so, dass man in Lübben mit der langjährigen Partnerschaft zum polnischen Kreis Wolsztyn unzufrieden wäre. Im Gegenteil. Die Partnerschaft lebt, es finden regelmäßige Besuche statt, in diesem Jahr hätte es sogar aus Anlass des 20-jährigen Bestehens eine große Veranstaltungsreihe geben sollen, die aber der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Wenigstens konnte man vor Weihnachten zwei Defibrillatoren an das wegen Corona höchst belastete Kreiskrankenhaus in Wolsztyn überbringen, eine weniger erfreuliche aber dafür umso hilfreichere Freundschaftsgeste.

Angers und Bordeaux sind Favoriten in Frankreich

Mit Wolsztyn läuft es also – aber in Lübben will man mehr. Dem zuständigen Dezernat schwebt eine Verbindung nach Süden vor. Gesucht wird ein attraktiver Landkreis in Spanien oder Frankreich, gerne im Umkreis eines Flughafens, wirtschaftlich florierend, ähnlich strukturiert wie der LDS also. Nur, wenn möglich, wärmer.

Zum aktuellen Favoritenkreis gehören die französischen Arrondissements Angers ( Westfrankreich) und Bordeaux ( Südfrankreich). Mit beiden sollten eigentlich zur Jahreskonferenz des Deutsch-Französischen Ausschusses beim Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) im Dezember Gespräche geführt werden. Die Veranstaltung wurde aber wegen Corona verlegt, voraussichtlich auf April nächsten Jahres.

Jugendprojekt mit Angers gestartet

In Dahme-Spreewald hat man aber schon mal eine Anbahnung in die Wege geleitet. In Kooperation mit dem Brüsseler Büro des Städte- und Gemeindebundes, der Stiftung Genshagen und der Jugendbildungsstätte Blossin ließ man mehrere thematische Projekte erarbeiten, darunter ein Modellprojekt zu mehr Jugendbeteiligung in den Landkreisen Dahme-Spreewald, Wolsztyn und im Arrondissement Angers. Dabei geht es darum, dass Jugendliche aus den drei Gemeinden sich zu politischen Fragen austauschen und möglichst im kommenden Jahr auch persönlich zusammentreffen, um sich etwa über ihre jeweiligen Erfahrungen mit der Corona-Krise zu unterhalten.

Mitte Januar soll es zudem ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten des Deutsch-Französischen Ausschusses beim RGRE, Thomas Schmidt, geben, bei dem weitere Schritte des Partnerschaftsgesuchs besprochen werden.

Auch in Spanien ein potenzieller Partnerlandkreis

Es sieht also so aus, als ob zumindest die Anbahnung mit Angers recht weit fortgeschritten ist, nachdem sich Bordeaux im vorigen Jahr eher abwehrend verhielt. Aber der Landkreis hat noch ein zweites Eisen im Feuer: Mit der spanischen Region Baix Llobregat fand im Januar ebenfalls ein Vorbereitungsgespräch statt, diesmal auf wirtschaftlicher Ebene.

Baix Llobregat grenzt an die Provinz Barcelona, der Flughafen der katalanischen Hauptstadt liegt dort, nicht zuletzt deshalb ist Baix Llobregat eine der wirtschaftlich stärksten Regionen in Spanien, wenngleich das Hinterland – ganz ähnlich wie in Dahme-Spreewald – ländlich geprägt ist. Erste Gespräche mit politischen Vertretern der Region waren für Mai geplant, aber die Konferenz des Airport Regions Council, bei der man zusammentreffen wollte, wurde ebenfalls verschoben: Sie findet nun wohl im Mai kommenden Jahres statt.

Gemeinsame Themen als Flughafenregion

Sinn dieser Kooperation könnte ein Austausch über Themen der Flughafenregion und die strukturelle Entwicklung im Speckgürtel großer Metropolen sein, heißt es beim Landkreis. Aber auch Fachkräftegewinnung und Beschäftigung – immerhin leiden auch wirtschaftlich starke Regionen in Spanien nach wie vor an einer hohen Jugendarbeitslosigkeit.

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Landkreis Dahme-Spreewald im kommenden Jahr gleich zwei neue Partner präsentiert.

Von Oliver Fischer