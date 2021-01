Dahme-Spreewald: Verwirrung um Intensivbetten 

Dahme-Spreewald

Jeden Tag meldet die MAZ im Corona-Update die aktuellen Corona-Zahlen. Dazu gehört auch die aktuelle Auslastung der Intensivbetten im Landkreis Dahme-Spreewald. Die sorgten in den letzten Tagen jedoch für Verwirrung: Bisher wurde für den Landkreis immer eine Gesamtzahl von 56 Intensivbetten gemeldet, dann sank die Zahl auf die aktuellen 38.

Die Zahlen über die aktuellen Kapazitäten der Intensivbetten werden täglich von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (DIVI) für jeden Landkreis gemeldet. Die Übersicht soll es ermöglichen in der Pandemie mögliche lokale Engpässe in der intensivmedizinischen Versorgung schnell zu erkennen.

„Es gibt nicht weniger Intensivbetten als vorher“

Die Befürchtung, dass Krankenhäuser im Landkreis Intensivbetten aus mangelndem Personal streichen mussten,hat sich nicht bestätigt. Laut dem Landkreis liegt die Ursache für die neue Zahl in der Statistik der DIVI. Diese hätten ihre Abfragemethode umstrukturiert. Anstatt die Krankenhäuser nach der Gesamtzahl ihrer verfügbaren Intensivbetten zu fragen, fragt die DIVI jetzt nur noch nach den beatmungsfähigen Intensivbetten.

Janet Grund, Specherin vom Landkreis Dahme-Spreewald gibt Entwarnung: „Es gibt nicht weniger Intensivbetten als vorher.“ Auch die Personalsituation in den Krankenhäusern habe sich wieder beruhigt, die Krankenhäuser seien derzeit gut aufgestellt. Im Dezember sah die Situation noch ganz anders aus. Da hatte Landrat Stephan Loge Alarm geschlagen, um auf die kritische Lage in den Krankenhäusern aufmerksam zu machen. In einem Appell forderte er Einwohner mit medizinischer Ausbildung dazu auf, die Krankenhäuser im Landkreis zu unterstützen.

Aktuell befinden sich 16 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Landkreis auf einer Intensivstation. Davon mussten acht Patienten künstlich beatmet werden. Von den insgesamt 38 Beatmungsplätzen im Dahme-Spreewald sind derzeit 34 belegt.

Von Lena Köpsell