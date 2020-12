Dahme-Spreewald

Auch über die Weihnachtsfeiertage hat sich die Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald nicht entspannt. In den Krankenhäusern hat sich die Lage sogar dramatisiert. Die Zahl der Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, steigt derzeit stetig. Am Sonntag lagen bereits 17 Menschen mit starken Covid-Symptomen in einem Intensivbett im Landkreis. Sechs davon mussten künstlich beatmet werden, das ist der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Generell sind noch Intensiv-Kapazitäten im Landkreis frei. Für die Belegschaft im Krankenhaus bedeutet der hohe Anfall an Covid-Patienten dennoch maximale Belastung: Landrat Stephan Loge ( SPD) hatte kurz vor Weihnachten deshalb bereits ausgebildetes medizinisches in der Bevölkerung aufgerufen, sich bei den Krankenhäusern zu melden, da diese momentan jede Unterstützung brauchen können. Denn auf den Normalstationen der Krankenhäuser ist die Belastung hoch. Zuletzt meldete das Gesundheitsamt 80 Patienten, die stationär wegen typischer Covid-Symptome behandelt werden müssen.

Sechs Menschen über die Feiertage an Covid-19 gestorben

Auch die Zahl der Todesopfer hat sich über die Feiertage weiter erhöht. In Heidesee, Wildau, Königs Wusterhausen und Luckau waren jeweils ein Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. Im Amt Lieberose/ Oberspreewald starben über sogar zwei Patienten. Die Gesamtzahl der Todesopfer hat sich damit seit Beginn der Pandemie auf 45 erhöht.

Am stärksten wütet die Pandemie aktuell in Lübben. Dort gelten 109 Menschen als akut infiziert. Hoch sind die Infektionsraten auch in Königs Wusterhausen, wo sich 90 Menschen derzeit wegen einer nachgewiesenen Infektion im Krankenhaus oder in häuslicher Quarantäne befinden. In Schönefeld sind es 32 Personen, in Luckau, wo die Werte in den vergangenen Wochen ebenfalls überproportional hoch waren, sind es Stand Sonntag 45.

Wildau entwickelt sich zu Hotspot

Zu einem weiteren Hotspot im Landkreis entwickelt sich aktuell Wildau. Dort wurden Stand Sonntag 48 Menschen mit einer akuten Infektion registriert, so viele wie noch nie auf einmal.

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 2763 Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald registriert worden. 549 davon sind aktuell nachweislich mit Sars-Cov-2 infiziert.

