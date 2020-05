Waldbrand bei Münchehofe

Münchehofe

Rund 1000 Quadratmeter Wald haben am Mittwoch in der Nähe des Münchehofer Ortsteils Hermsdorf Mühle gebrannt. Das automatische Frühwarnsystem hat das Feuer gegen 15 Uhr entdeckt, wenige Minuten später rückten auch schon zehn Feuerwehrfahrzeuge aus den umliegenden Orten aus, die den Brand schnell unter Kontrolle brachten. Der Waldbrandbeauftragte des Landes, Reimund Engel, lobte die Wehren. „Durch schnelles Ausrücken wird größerer Schaden verhindert. Das funktioniert bislang in diesem Jahr sehr gut“, so Engel.

Das Feuer bei Hermsdorf Mühle war bereits der 21. Waldbrand in Dahme-Spreewald in diesem Jahr. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist die Waldbrandgefahr nach wie vor hoch.

Anzeige

Der bislang größte Waldbrand brach am Himmelfahrtstag in Massow aus. Er erreichte eine Größe von einem Hektar. Bei diesem Brand wird – wie bei derzeit etwa 20 Prozent aller Waldbrände – wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Oliver Fischer