Dahme-Spreewald

Als die Uhr am Donnerstag elf schlug und planmäßig der große Alarm ausbrechen sollte, lauschte Antje Rampenthal auf und hörte erst einmal: nichts. Keine Sirenen, kein Klingeln, nicht mal die Warn-App summte, die sie sich vorsorglich aufs Handy geladen hatte. Aber Antje Rampenthal, Leiterin der Klax-Kita in Königs Wusterhausen, hatte so etwas schon geahnt. Deshalb hatte sie sich eine Druckgas-Hupe von zuhause mitgebracht, und sie am Morgen dem Hausmeister der Kita in die Hand gedrückt. Der Fackelte dann auch nicht lange, und so fiel der bundesweite Warntag dann zumindest in der Kita nicht ins Wasser.

Allgemein ist die Bilanz der Aktion im Landkreis durchwachsen. Die Leitstelle Cottbus, die die Sirenen ansteuert, bemerkte bereits zum Zeitpunkt des Alarms, dass es Probleme gibt. Denn die Probealarme überlagerten sich mit echten Notfällen. Weil die echten Notfälle im Computersystem Vorrang genießen, wurden die Probealarme in die Warteschleife geschickt, der Alarm ging dann stellenweise erst mit deutlicher Verzögerung los.

Anzeige

Nur Probealarm möglich

In Lübben etwa erklang die Sirene mit gut 20 minütiger Verspätung. Andernorts hätten sie laut Rückmeldung an die Leitstelle gar nicht funktioniert. Und der an- und abschwellende Warnton, der über die Medien angekündigt wurde, lässt sich von der Leitstelle aus auch nicht auslösen. „Wir können nur einen Probealarm auslösen“, sagte der zuständige Lagedienstleiter.

Weitere MAZ+ Artikel

Mit dieser Tröte konnte der Warntag im Klax-Kindergarten dann doch stattfinden. Quelle: Klax-Kindergarten

Antje Rampethal und die Kinder im Klax-Kindergarten kümmerte das allerdings wenig. Die Erzieher hatten den ganzen Tag unter das Thema Alarm gestellt. Deshalb sprachen die Kinder bereits im Morgenkreis über das Thema. Erzieher lasen das Buch „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ vor, und als der Hausmeister die Sirene erklingen ließ, verließen die Kinder schließlich auch gemeinsam die Kita. „Das haben sie super gemacht. Die meisten kannten das aber auch schon, weil wir einmal im halben Jahr einen Probealarm haben“, sagt Antje Rampenthal.

Trotz Pannen als Erfolg gewertet

Erfolgreich war der Warntag vielleicht nicht auf allen Ebenen, gebracht hat er aber etwas. „Mir ist eingefallen, dass wir mit den Kindern auch mal über die unterschiedlichen Alarme sprechen könnten, die es gibt. Es ist ja nicht in jedem Fall sinnvoll, das Haus zu verlassen“, sagt Antje Rampenthal. Und auch bei der Leitstelle sieht man die Erfahrungen des Tages positiv. „Jetzt wissen wir, was nicht so gut funktioniert hat und können daran arbeiten.“

Von Oliver Fischer