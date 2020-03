Dahme-Spreewald

Am Freitag wurden der Polizei zum wiederholten Mal zwei Betrugsversuche in Schönefeld angezeigt, bei denen per Telefon falsche Polizisten versuchten, an die Ersparnisse von Senioren zu gelangen. Die Anrufer stellten sich als Berliner Kriminalpolizisten vor und drohten zudem den Einsatz eines Funkstreifenwagens an.

Die Polizei warnt aufgrund der Häufigkeit dieser Fälle nachdrücklich vor Betrügern am Telefon. Ob „Enkel“, „Neffe“, „Nichte“ oder auch „Polizist“, die Anrufer haben es immer auf Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände abgesehen. Vermeintliche Polizisten rufen an, behaupten, sie hätten Hinweise auf Betrüger und benötigten die Mithilfe der Angerufenen. Die Betrüger versuchen die Angerufenen zu bewegen, Schmuck und Wertgegenstände „für Untersuchungen vorübergehend auszuhändigen“ oder erfragen Kontoverbindungen. Dabei wird sogar die Telefonnummer manipuliert, so dass im Display ein tatsächlich existierender Polizeianschluss vorgegaukelt wird, manchmal auch die Notrufnummer 110. Aber auch an der Haustür klingeln angebliche „Polizisten“, wollen wegen Einbrüchen in der Nachbarschaft ermitteln oder bieten Beratungen an und zeigen dabei gefälschte Dienstausweise vor. Auch hier ist höchste Vorsicht geboten. Unbekannten sollte man keine Infos über Wertgegenstände oder Bargeld herausgeben.

Ruft jemand unter der Notrufnummer 110 an, ist laut Aussagen der Polizei ein Trickbetrüger am Werk. Betroffene sollen die tatsächliche Polizei verständigen, wenn ein Anruf verdächtig erscheint. Ist man am Telefon oder an der Haustür misstrauisch geworden, kann man die zuständige Dienststelle oder den Notruf anrufen, um sich den Polizeieinsatz bestätigen zu lassen oder Hilfe zu erhalten.

Von MAZonline