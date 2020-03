Diese Baumaßnahmen werden vom Landkreis gefördert

Dahme-Spreewald

Radfahrer, die den Hofradweg entlangradeln, werden über kurz oder lang eine unangenehme Erfahrung machen. In weiten Teilen führt der Weg über eine alte Kopfsteinpflasterstraße, wo das Radfahren wahrlich kein Vergnügen ist. Teilweise weichen die Radler deshalb auf den Asphaltstreifen aus, der eigentlich für die Gegenrichtung gedacht ist, was dann auch wieder zu Komplikationen führt.

In Krummensee bietet sich nun eine Chance, diesem Umstand abzuhelfen: Wenn dort demnächst Breitbandkabel gelegt werden, müssen die Pflastersteine ohnehin entfernt werden. Die Stadt Mittenwalde will dann das Pflaster gleich durch Asphalt ersetzen. Zumindest für die Radfahrer dürfte das eine Erleichterung sein.

Mittenwalde erhält Geld für Hofradweg

Nur: So etwas kostet Geld. Mit gut 160.000 Euro Gesamtkosten rechnet man bei der Stadt, was eine große Summe ist für Mittenwalde. Deshalb haben sich die Mittenwalder finanzielle Unterstützung beim Landkreis erbeten. Rund 100.000 Euro haben sie aus dem Strukturfonds des Landkreises beantragt – und in der vorigen Woche auch bewilligt bekommen. Denn: für genau solche Fälle hatte der Kreistag den Strukturfonds aufgelegt.

Zwei Millionen Euro stellt der Landkreis Dahme-Spreewald jedes Jahr quasi als Hilfsgelder für Kommunen bereit, die finanziell weniger leistungsstark sind als andere und trotzdem investieren wollen. Das Programm wird gut angenommen. Neben dem Hofradweg wurden noch elf andere Vorhaben wurden für dieses Jahr beantragt. Fast alle aus dem südlichen Teil des Landkreises, der eigentlich auch die Zielgruppe des Förderprogrammes ist.

40.000 Euro für Spielplatz, 750.000 für Kita

Da sind Spielgeräte auf einem Dorfspielplatz in der Gemeinde Heideblick, die erneuert werden müssen, und für die im Gemeindehaushalt keine 40.000 Euro übrig sind. Da ist ein Fahrstuhl, den die Grundschule in Golßen benötigt, und für den die Stadt aber keine 250.000 Euro hat. Die Sanierung einer Schulsporthalle in Lübben, ein Parkplatz in Luckau, ein Gemeinderaum in Heideblick und eine Kita in der Gemeinde Märkische Heide, die ohne die rund 750.000 Euro vom Landkreis nicht gebaut werden könnte.

So erfolgreich das Programm ist, es war nicht ganz unumstritten. Im vorigen Jahr hatte die Stadt Königs Wusterhausen das Programm noch kritisiert, weil es sich vor allem an schwache Kommunen richtet. Das Programm sei rechtswidrig, argumentierte Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) damals, weil es gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoße.

Königs Wusterhausen beantragt eine Million für Kreisverkehr

Allerdings hatte Königs Wusterhausen im vergangenen Jahr auch von dem Programm profitiert – und in diesem Jahr folglich ebenfalls einen Antrag gestellt. Eine Million Euro hatte die Stadt beantragt, was etwa der Hälfte des gesamten Förderprogramms entsprechen würde. Es geht dabei um den Bau eines Kreisverkehrs auf der Berliner Straße, der das neue Feuerwehrgebäude anschließen soll. Dies Feuerwehr brauche zwei Zufahrten, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt zum Förderantrag. Eine davon soll ein Kreisverkehr sein, damit auch das Links-Abbiegen der Feuerwehrfahrzeuge flüssig gewährleistet sein kann.

Königs Wusterhausen macht in vergleichbaren Diskussionen oft geltend, dass die Stadt zwar hohe Steuereinnahmen hat und deshalb nicht als arm gelten kann, im Gegenzug aber immense Ausgaben für Bildungsinfrastruktur leisten muss, die den Stadthaushalt trotzdem überfordern.

Gemeinsam mit der Stadt einigte man sich letztlich darauf, dass die Entscheidung über den Kreisverkehr für dieses Jahr zurückgestellt wird. Erst einmal soll die Feuerwache fertig geplant werden. Danach könne die Stadt für das kommende Jahr einen Antrag stellen. Die beantragte Million bekommt Königs Wusterhausen aber auf keinen Fall. Die Stadt kann laut Beschluss höchstens auf 216.000 Euro hoffen.

Von Oliver Fischer