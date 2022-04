Dahme-Spreewald

Die Wassersportsaison im Dahme-Seenland wird am 14. April eröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Tourismusverbandes Dahme-Seenland.

SUPs und Packrafts können getestet werden

Gemeinsam mit der Villa am See in Wildau präsentieren sich Tourismusverband und Anbieter rund um den Wassersport direkt am Ufer der Dahme. Es werden zum Beispiel SUP (Stand-up Paddle) und Packrafts (Rucksackboote) zum kostenfreien Testen vor Ort sein. Der Zugang von der Steganlage in das Wasser der Dahme ist gesichert. Broschüren und Flyer rund um die Reiseregion Dahme-Seenland sind am Infostand der Tourismusverbandes Dahme-Seenland erhältlich.

Interessierte können sich beraten lassen und die aktuellen Publikationen rund ums Wandern, Radfahren und Wassersportangebote kostenlos mitnehmen. Kinder können auf dem Spielplatz des Geländes toben. Bei regenfreiem Wetter wird der Biergarten der Villa am See eröffnet. Der Eintritt für das Event zwischen 14 und 18 Uhr ist für Besucher frei.

Weitere Informationen unter www.dahme-seenland.de.

Von MAZonline